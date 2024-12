Ronaldinho 45 évesen nagypapa lesz: 19 éves fia és barátnője első közös gyereküket várják

Ronaldinho, akinek neve máig egyet jelent a futballművészettel, 45 évesen nagypapa lesz. A hírt, miszerint fia, a 19 éves Joao Mendes és barátnője, a 25 éves influenszer Giovanna Buscacio első közös gyermeküket várják, az egész világ örömmel fogadta. A rajongói már most arról álmodoznak, hogy az új generáció vajon hogyan viszi tovább a családi futballgéneket.

Forrás: Getty Images

Giovanna Buscacio, aki 130 ezres Instagram-követőtáborát avatta be az örömhírbe, egy meghitt fotót posztolt, amelyen kezét a hasán tartja. „Már 16 hét telt el” – írta a kép alá, amit egy babás és cumisüveges emoji egészített ki. A boldog pár egy másik posztban is megosztotta örömét, ahol Ronaldinho fia, Joao Mendes így írt: „Szeretlek, drágám!”

A fiatal pár Manchesterben él, ahol Mendes a Burnley utánpótlás csapatában, az U21-es gárdában játszik. Korábban a Barcelona ifiakadémiáján nevelkedett, de most az angol futballban próbálja megvetni a lábát.

Miközben fia és annak barátnője a jövő generációját várják, Ronaldinho maga is visszatért a reflektorfénybe. Nemrégiben Katarban lépett pályára a Barcelona és a Real Madrid legendái közötti mérkőzésen, ahol egy 18 méteres szabadrúgásból lőtt káprázatos gólt. Ezzel ismét megmutatta, miért tartják őt a futball egyik legnagyobb művészének: „66. alkalommal szereztem ilyen gólt karrierem során, de az érzés még mindig különleges” – nyilatkozta a meccs után.

A rajongók izgatottan várják, hogy Ronaldinho unokája vajon örökli-e a híres nagypapa tehetségét. Bár a pár egyelőre nem osztott meg részleteket a születendő gyermekről, a futballvilág már most azt találgatja, vajon a kis Ronaldinho is a pályán fogja-e megmutatni, mit jelent a családi DNS.

„Ronaldinho mindig is inspiráció volt számomra” – mondta Mendes egy korábbi interjúban. „Az ő szenvedélye a futball iránt az, ami miatt én is ezt az utat választottam.”