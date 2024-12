Weisz Fanni a közösségi oldalán tudatta követőivel, hogy megszületett a kisfia. „Tegnap megérkezett a kis Bendegúz. Mindenki jól van” – írta.

Megszületett Weisz Fanni kisfia

Forrás: Szabolcs László / Hot magazin

Weisz Fanni kisfia „gyönyörű baba, nagyon formás”

„Simán született, szerencsére nem volt semmi gond. Vajúdott azért, de minden a legnagyobb rendben. Voltam már bent Fanninál, egyszerűen gyönyörűek. Három kilóval született, ami tökéletes, tankönyvi méret, nagyon formás, szép baba. Úgy gondolom, hogy ha nem sárgul be a pici, akkor holnap már hazajöhetnek. Bízunk a legjobbakban, hiszen minden rendben volt és Fanni is jól van. Nagyon izgatott volt már a család, óriási most a boldogság” – nyilatkozta a Borsnak Fanni édesanyja.

Az újszülöttről a fotót Fanni Facebook oldalán lehet megnézni.

Weisz Fanni novemberben mondta ki a boldogító igent

A pár még júniusban jelentette be, hogy eljegyezték egymást, nem sokkal később pedig az is kiderült, a modell babát vár. A novemberi esküvő pont olyan meghitt volt, ahogy Fanni - aki ma már boldog édesanya - megálmodta.