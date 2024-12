Férjhez ment Weisz Fanni

Bár Weisz Fanni igyekszik a magánéletét megtartani magának, elárulta: összeházasodott párjával.

Weisz Fanni novemberben mondta ki a boldogító igent

Forrás: Weisz Fanni/Instagram

Az örömhírt Fanni csak a Borssal osztotta meg és elárulta, novemberben házasodtak össze. A pár még júniusban jelentette be, hogy eljegyezték egymást, nem sokkal később pedig az is kiderült, a modell babát vár. A lap arról számol be, az esküvő pont olyan meghitt volt, ahogy Fanni megálmodta.

„Novemberben volt a mi nagy napunk! Pont olyan volt, ahogy elképzeltem, a legfontosabb emberekkel, szűk családi körben mondtuk ki a boldogító igent. Számomra ennél szebb nem is lehetett volna, hiszen a család mindennél fontosabb” - nyilatkozta a modell. „Nagyon sok minden történt velünk, mióta együtt vagyunk. Rengeteg csodás pillanat, de mégis most válik kerek egésszé a mi történetünk, hiszen decemberben megszületik a kisfiunk. Már minden gondolatom körülötte forog” - tette hozzá a kismama.

Június végén árulta el, hogy édesanya lesz

Fannival rajongói együtt örültek a boldogságának. „Még mindig nem hiszem el, hogy várandós lettem! Olyan félelmetes, persze nagy öröm is. Természetesen hatalmas nagy boldogság van, de néha hirtelen rám tör az érzés, hogy bizony ez milyen hatalmas felelőség, mennyire kell majd vigyáznom a kis angyalkámra. Vajon jó anya leszek majd? Mindent jól tudok csinálni? Mi lesz tovább? Tudom, még odébb van :) bár már nem is annyira, de olyan kíváncsian várom, milyen lesz, ha már hárman leszünk?” - írta akkor Fanni a közösségi oldalán.