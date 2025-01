1997 decemberében Luizaida Cuevas és tíznapos kislánya, Delimar Cuevas éppen az otthonukban aludtak, amikor egy meghibásodott hosszabbító miatt tűz ütött ki. Az édesanya a füst szagára ébredt, és azonnal a gyermek szobájába rohant, ám ott csak egy nyitott ablakot és egy üres kiságyat talált. A lángok gyorsan terjedtek, és Luizaida csapdába esett. A tűzoltók szabadították ki a házból, de ők azt állították, hogy a csecsemő a tűzben meghalt.

Szörnyű igazságot tárt fel a DNS-teszt: "Azt mondták, hogy a kisbabám meghalt egy tűzesetben, 6 évvel később megtaláltam" - Képünk illusztráció

„Zokogva ordítottam, hogy a gyermekem él, de senki nem hitt nekem” – emlékezett vissza később az édesanya. Az orvosok úgy vélték, a nő a füstmérgezés miatt zavart, és ezért tagadja a gyermek elvesztését. Luizaida azonban mindvégig meg volt győződve arról, hogy lánya nem halt meg.

DNS-teszt bizonyította az anya igazát

Hat évvel később a történet drámai fordulatot vett. Egy családi kerti partin Luizaidának feltűnt, hogy egy hatéves kislány, Aaliyah Hernandez, rendkívüli hasonlóságot mutat a gyermekével. Az anyát ez nem hagyta nyugodni, ezért cselhez folyamodott: elkérte a gyermek rágógumiját, és DNS-tesztet végeztetett. Az eredmény megdöbbentette: kiderült, hogy a kislány az ő gyermeke.

A nyomozás során kiderült, hogy az emberrabló – aki Luizaida rokona – a tűzesetet használta fel arra, hogy elvigye a csecsemőt, és azóta a saját gyermekeként nevelte. A bíróság 2005-ben kilenc év börtönbüntetésre ítélte a nőt, aki beismerte tettét, de soha nem magyarázta meg annak indítékait.

Delimar hat év elteltével visszakerült édesanyjához, de a viszontlátás öröme mellett számos kihívással kellett szembenézniük. A kislány, aki az emberrabló mellett nőtt fel, csak angolul beszélt, míg édesanyja kizárólag spanyolul értett. A gyermeknek mindent újra kellett tanulnia egy számára idegen környezetben – írja a Bors.

A megrázó történet nemcsak a család életét formálta át, hanem a nyilvánosság figyelmét is felkeltette. 2008-ban film készült az eseményekről, és most a Netflix is egy dokumentumfilmen dolgozik, amelynek elkészítésében a most 26 éves Delimar is aktívan részt vesz.