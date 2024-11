Gipsy Rose Blanchard születendő kislánya Disney hercegnőről kapja nevét

Gypsy Rose Blanchard tragédiáját az egész világ ismeri. A fiatal nő megölette anyját, aki egész életében betegként nevelte, kínozta, kerekesszékbe kényszerítette, és adományokat gyűjtött nem létező kezelésekre. Gipsy Rose bartáját kérte meg a gyilkosságra, a fiatal férfi azóta is életfogytig tartó börtönbüntetését tölti, míg Gypsy Rose nemrég szabadult és új életet kezdett. Most gyermeket vár és boldogan készül a szülésre.

Gypsy Rose Blanchard

Forrás: https://www.instagram.com/gypsyrosemedia/

Gypsy Rose: babavárót tartott, ahogy kell

Az esemény a Louisiana állambeli Lafayette-ben, az Acadian Village-ben került megrendezésre, ahol családtagok és barátok ünnepelték együtt Gypsyt és párját, Ken Urkert. A pár kislányukat Aurora Raina Urkernek nevezte el, és azt is elárulták, hogy az ihletet a Disney hercegnője adta.

A babaváró bulit rózsaszín és fehér dekoráció díszítette, az édességek között pedig olyan különlegességek is szerepeltek, mint csokoládéba mártott perecek és kekszek, valamint egyedi sütik, amelyek egy 4D-s ultrahang képet ábrázoltak a babáról. A meghívottak közösen ünnepelték a pár boldogságát és új életük kezdetét. Gypsy Rose azt nyilatkozta, hogy 2025. januárjában érkezik a kislány, akit már most szeretnének elhalmozni szeretetükkel.

Olyan boldogságot szeretnék neki adni, ami nekem gyerekként nem adatott meg.

Gypsy Rose számára a babaváró különleges mérföldkő, hiszen kevesebb mint egy évvel azután került sor az eseményre, hogy 2023 decemberében szabadult a börtönből. Az ő és édesanyja, Dee Dee Blanchard tragikus és ellentmondásos története nagy nyilvánosságot kapott az évek során, és számos dokumentumfilm, valamint sorozat is feldolgozta. Gypsy Rose jelenleg a jövőre és családjára összpontosít, ráadásul könyvet ír történetéről,valószínűleg ez lehet az oka annak, hogy közösségi felületeiről sok korábbi posztot egyszerűen letörölt.