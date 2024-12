Előállt Jay-Z házasságon kívül született fia: azt állítja, az anyja 16 éves volt, amikor a rapper teherbe ejtette

Jay-Z, valódi nevén Shawn Carter, azt állítja, hogy zsarolási kísérlet áldozata. A rappert egy nő, aki 2000-ben mindössze 13 éves volt, azzal vádolja, hogy Sean Diddy Combs és ő megerőszakolta az MTV Video Music Awards utáni partin. A sokkoló nemi erőszak vádja után újra megszólalt Jay-Z törvénytelen fia is.

Jay-Z és Sean Diddy Combs. Mindkét híresség ellen komoly vádakat nyújtottak be.

Forrás: AFP

A fiú már évek óta próbálja bizonyítani, hogy Jay-Z az apja

Rymir Satterthwaite már tíz éve küzd azért, hogy bizonyítsa, hogy Jay-Z az ő biológiai apja, miközben elhunyt édesanyja, Wanda azt állította, hogy mindössze 16 éves volt, amikor teherbe esett. „Szívszorító és frusztráló látni, hogy Mr. Carter ilyen eltereléssel és támadásokkal válaszol a vádakra” – mondta Rymir Satterthwaite Jay-Z nyilatkozatáról. „Elhunyt édesanyám, Wanda mindössze 16 éves volt, amikor teherbe esett velem, és én évek óta keresem a saját identitásomat. Ez nem a kapzsiságról vagy a hírnévről szól, hanem az igazság feltárásáról és arról, hogy minden fél felelősségre vonható legyen.” Jay-Z-t azzal vádolják, hogy egy nőt, aki a jogi dokumentumokban Jane Doe néven szerepel, szexuálisan bántalmazott. A keresetet eredetileg októberben nyújtották be New York déli kerületében Diddy ellen, majd múlt vasárnap módosították, és már Jay-Z nevét is tartalmazza. Carter hosszú nyilatkozatot adott ki, amelyben tagadta a keresetben szereplő vádakat, és hangsúlyozta, hogy mindig is azért küzdött, hogy megvédje a gyerekeket.

Rymir reagált a nyilatkozatra, és azt állította, hogy ha Jay-Z becsüli a tisztesség és a gyermekek védelmének eszméit, akkor ne tagadja tovább a szülőségét.

Rymir édesanyja, Wanda azt állította, hogy 1992-ben szexuális kapcsolatot létesített Jay-Z-vel, amikor 16 éves volt, ő pedig 22. Abban az időben egy hullámzó kapcsolatban élt középiskolai szerelmével, Robert Gravesszel. Rymir szülői jogainak kérdése 2010-ben vált jogi vitává – két évvel azután, hogy Jay-Z feleségül vette Beyoncé-t –, amikor Rymir édesanyja kérte, hogy egy pennsylvaniai bíróság kötelezze mindkét férfit, hogy DNS-tesztet végezzenek annak megállapítására, ki a fia valós édesapja. Rymir azt állítja, hogy Jay-Z jogi csapata folyamatosan megpróbálta aláásni a jogrendszert, hogy elkerüljék a teszt elvégzését. „Erőfeszítéseim ellenére Mr. Carter soha nem írt nekem egy levelet sem, hogy foglalkozzon ezekkel a vádakkal. Nem tagadja, de el sem elismeri a szülői jogokat, és nem foglalkozik azzal, hogy miért követte el ügyvédje ezt a csalást” – folytatta Rymir, aki eddig minden peres ügyet elveszített, amit Jay-Z ellen indított.