Szobatárs-szindróma: az élettársi kapcsolat réme

Minden párkapcsolati időszak rejt kihívásokat, még a nyugodtnak tűnő szakaszok is. Amikor egy élettársi kapcsolat lakótársi viszonnyá alakul, és kiveszik a szenvedély, intimitás, sok pár akkor szakít egymással. Körbejártuk a szobatárs-szindróma jelenséget.

Mit jelent a szobatárs-szindróma?

A szobatárs-szindrómának nevezett jelenségről akkor beszélünk, amikor velünk egy fedél alatt élő partnerünkre már nem párunkként, hanem lakótársunkként tekintünk. A beszélgetések, intimitás elmarad, szenvedélynek nyoma sincs, mindent a hétköznapi teendők intézése vált fel.

Felmérések szerint párok 1/3-át érinti a szobatárs-szindróma, és élettársi kapcsolatban élők ugyanúgy érintettek benne, mint a házastársak.

Kihűlt párkapcsolat jelei:

Nem fektetünk energiát a kapcsolatba érzelmileg

Beszélgetések a hétköznapi problémákra szorítkoznak

Kritizálás, negativitás veszi át a főszerepet

Konfliktuskerülés, nincsenek veszekedések

Intimitás, fizikai érintkezés ritkulása, olykor teljes megszűnése

Kifelé kacsintgatás

Hogyan lesz az élettársi kapcsolatból lakótársi viszony?

A közös élet kezdete minden pár számára nagy lépés, legyenek házasok, vagy frissen összeköltözöttek. A közös jövő felépítése és életmód fenntartása izgalmas, ám a kezdeti lelkesedés csakhamar alábbhagy és a partnerünkkel való kommunikáció a megoldandó feladatokra korlátozódik, szívesebben pihenünk, minthogy a kapcsolatba is energiát fektessünk, így eltűnnek a heves érzelmek. Azért is veszélyes ez a párkapcsolati állapot, mert a megcsalások jelentős része is ekkor történik.

A szobatárs-szindróma egyik oka lehet, hogy a mindennapok rohanásában elfeledkezünk arról, hogy még a legstabilabbnak tűnő kapcsolatot is ápolni kell.

Érzelmi elhidegülés okai szerteágazók lehetnek, gyakran a stressz, a nem megfelelő kommunikáció a kiváltója.

Érzelmi elhidegülés okai szerteágazók lehetnek, gyakran a stressz, az érzelmi nyomás, a nem megfelelő kommunikáció a kiváltója. Párkapcsolatunk ápolása, partnerünk érzelmeinek ápolása is csak egy lesz az elvégzendő feladatok közül. Ha pedig már kialakult a párkapcsolati magány, attól kezdve nehéz visszakormányozni a párkapcsolatot a szenvedély medrébe. De nem is lehetetlen.