Ez a titka Melania Trump szépségének: 4 tipp, amit te is elleshetsz tőle

Melania Trump híres kortalan szépségéről és kifinomultságáról. Nők milliói próbálják őt leutánozni, most adunk egy kis segítséget, hogyan tündökölj te is úgy, mint egy first lady!

Napok óta mindenki Melania Trumpról beszél, nem véletlenül: a first lady minden egyes nyilvános megjelenése után leesik az állunk. Melania Trump mellett mi is büszkén pózolnánk.

Forrás: Shutterstock Így őrzi meg szépségét Melania Trump Elárulta a titkait Az 54 éves exmodell a beiktatási ceremónia alkalmával is tökéletesen nézett ki: simán letagadhatna 20 évet! Azonban ő sem találta meg a fiatalság forrását, minden nap tesz azért, hogy kifogástalan legyen a megjelenése. Mutatjuk a titkait! 1. Testmozgás minden mennyiségben Az kétségtelen, hogy a first lady remek adottságokkal rendelkezik, azonban egy bizonyos kor felett ez már kevés, tenni is kell azért, hogy megmaradjon a hosszú comb és a lapos has. Melania minden nap edz, ha másra nincs ideje, jobb híján lábsúlyokkal járkál fel s alá. 2. Gyümölcsben az erő A first lady minden nap 7 db gyümölcsöt fogyaszt annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű vitamint juttasson a szervezetébe. 3. Arcápolás felsőfokon Melania különös figyelmet fordít az arctisztításra: minden este alaposan eltávolítja a sminkjét és minőségi hidratálókat használ. 4. Szigorú napirend Minden bizonnyal elég sűrű a first lady időbeosztása, de Melania szigorúan tartja magát a 10 órai lefekvéshez. Csak és kizárólag különleges esetben szegi meg ezt a saját maga által felállított szabályt. Ha kiváncsi vagy Melania Trump további szépségtippjeire, nézd meg ezt a videót! @life.hu_official Szépségtitkok Melania Trumptól Melania Trump 54 évesen is kirobbanó formában van. Eláruljuk, mi a First lady szépségének titka. #life #melaniatrump #szepsegtitkok #trukkok #hidratalas #firstlady #donaldtrump ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official