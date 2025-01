Ő volt a legfiatalabb first lady: 10 dolog, amit biztos nem tudtál Melania Trumpról

Melania Trump férje miatt került ismét reflektorfénybe. Hétfőn hivatalosan is beiktatták az Amerikai Egyesült Államok 47. elnökének Donald Trumpot. Erre az estére szinte az egész világ Washingtonra figyelt. A beiktatási ceremónián természetesen az elnök felesége, Melania Trump is feltűnést keltett, aki a nagy napra egy elegáns tengerészkék, duplasoros gombolású szövetkabátot, ugyanolyan színű, fehér szalaggal díszített kalapot, és egy, már a védjegyévé vált, 10 centis tűsarkút választott. A választás valószínűleg ezúttal sem volt véletlen.

Melania Trump stílusa látványos átalakuláson ment keresztül az elmúlt évek alatt

Forrás: Getty Images

Melania Trump: 10 érdekesség, amit nem tudtál a first ladyről

1. Az akkori szocializmusban nőtt fel

Melania Trump, az elnök harmadik felesége 1970. április 26-án született Melanija Knavs néven Szlovéniában (akkor Jugoszlávia), Sevnica településen és egy lakótelepen nőtt fel. Anyanyelve szlovén, így ő az első first lady, akinek nem angol az anyanyelve. A first lady ugyanakkor 5 nyelven is beszél: franciául, németül, szerbül és persze angolul valamint szlovénul.

2. Szlovéniai felmenőkkel rendelkezik

Melania Trump szülei, Viktor és Amalija Knavs 1966-ban egy szlovén településen, Sevnicán ismerkedtek meg egymással. Édesapja a polgármester sofőrje volt akkoriban, míg édesanyja mintákat készített egy gyerekruhagyárban. Nagy volt a szerelem köztük, egy év ismeretség után kötötték össze az életüket.

3. Szülei mai napig kijárnak hozzá

Napjainkban Melania szülei is amerikai állampolgárok. Trump és Melania közös fia, Barron nagyon szoros kapcsolatot ápol a nagyszüleivel. A Politico 2017-es beszámolója szerint Amalija és férje gyakran megfordulnak a Fehér Házban, ennek ellenére nem töltik minden idejüket Washingtonban, New Yorkban.

4. Iskolai tanulmányait szülőhazájában végezte

Melania egy évig a Ljubljanai Egyetemen tanult, de tanulmányait félbeszakította, hogy sikeresen induló modellkarrierjére összpontosíthasson.

Minden idők legnépszerűtlenebb first ladyje mindig a tőle megszokott letisztult stílusban jelenik meg

Forrás: Getty Images

5. Modellkarrierje korán beindult

A lánya szépségét gyorsan felfedezték, így Melania 16 évesen modellkarrierbe kezdett egy szlovén fotós oldalán, 18 évesen pedig egy milánói ügynökséggel szerződött le. Később milánói és párizsi divatházak foglalkoztatták, mígnem 1996-ban elhagyta Szlovéniát és huszonhat esztendősen kivándorolt New Yorkba.

6. Donald Trumpnak szerelem volt első látásra

A neves divatlapok címlapján szereplő szépség, Melania a New York-i Fashion Week rendezvényén, 1998 szeptemberében ismerkedett meg az ekkor már házas Donald Trumppal. S bár Melania először nemet mondott a milliárdosnak, később már nem tudott ellenállni a nála 24 évvel idősebb férfinak. 1999-ben tudódott ki kapcsolatuk, az ingatlanmágnás pedig még abban az évben elvált második feleségétől, aki egy lánygyermekkel ajándékozta meg.

7. Hillary Clinton is ott volt az esküvőjén

2005-ben volt az esküvőjük. Melania akkor egy százezer dolláros Dior ruhát viselt. A lagzira mindenki hivatalos volt, aki a New York-i elitben kicsit is számított, például Bill és Hillary Clinton.

8. Ő volt a legfiatalabb first lady

Amikor Donald Trump 2017 januárjában beiktatásra került, Melania 46 éves volt, így ő lett a történelem egyik legfiatalabb first ladyje.