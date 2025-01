Szexuális zaklatás vádjával bővült Schumacher zsarolási ügye: a kirúgott ápolónő az érintett

A Schumacher család életét egy folyamatban lévő bírósági ügy keseríti meg. Michael Schumacher egykori testőre, Markus Fritsche, valamint Yilmaz Tozturkan és fia, Daniel Lins ellen emeltek vádat. A gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy Schumacher egészségi állapotára vonatkozó érzékeny információkat szereztek meg, majd megzsarolták a családot, hogy azokat nyilvánosságra hozzák. A három gyanúsított mellett most egy ápolónő, Najia B után is nyomoznak és még az is lehet, hogy az egész adatlopásnak ő áll a hátterében.

Michael Schumacher egészségi állapotáról a család soha nem ad felvilágosítást

Forrás: Getty Images

A felvételeket egy ápolónő lophatta el a Schumacher családtól

Úgy tudni, hogy a munkáját hanyagul végző, és ezért 2020-ban elbocsátott ápolónő indíthatta el az egész bűnügyet. Najia B azonban eltűnt, mint ahogyan az az adathordozó is, ami a síbalesete óta elzárva ápolt Schumacher fotóinak, videóinak, orvosi feljegyzések százait tartalmazza. Arról is beszélnek, hogy maga Nadja is készített felvételeket a sportolólegendáról, és nem is fél kiszivárogtatni azokat. Az 53 éves Yilmaz T. kijelentése szerint az ápolónő „pénzért bármit megtenne”.

Nadja B szexuális zaklatást emlegetett

Az alkalmazottak szobái mintegy 20 kilométerre vannak Schumi svájci luxusvillájától. A tanú szerint ugyanakkor ezek az anyagok sosem hagyhatták volna el a birtokot, azokat egy széfben tartották és a családtagokon kívül csak ápolók férhettek hozzájuk. A tárgyaláson - amelyről bővebben a Borson olvashatsz - elhangzott az is, hogy a Schumiról készült 1500 fotó és videó forrásaként emlegetett titokzatos ápolónő az elbocsátása után szexuális zaklatásra panaszkodott neki, de részleteket nem közöltek.