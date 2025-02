Rengeteg hercehurca vár Návai Anikó gyerekére: anyja hatalmas hagyatékát nem lesz könnyű feltérképezni

Hatalmas vagyont hagyott hátra a hétfőn 76 évesen elhunyt Návai Anikó. Los Angeles-i háza üresen áll, váratlan halála pedig meglehetősen sok jogi hercehurcát eredményez a családnak, a gyermeke hosszú hónapokon át járhat majd ügyvédekhez, hogy feltérképezze édesanyja hagyatékát.

Návai Anikó hatalmas vagyont hagyott hátra

Návai Anikó vagyonát nem lesz könnyű számbavenni

Valószínűleg Návai Anikó egyetlen gyereke örököl mindent, ám, hogy ez mit takar, sok utánajárást igényel. Nem könnyíti meg a helyzetet, hogy a riporternő kétlaki életet élt: többek között van egy budapesti ingatlanja Budán, egy Los Angeles-i háza, és egy Balaton melletti birtoka is, emellett olyan, a filmes szakmához köthető relikviái, ruhakölteményei, ékszerei, melyek mind a hagyaték tárgyát képezik - írja a Bors.

Návai Anikó Los Angeles-i háza egy ideje üresen áll

Los Angeles-i otthona is a hagyaték része

A család otthona Los Angeles Highland Park negyedében áll. Itt lakott együtt Anikó, a férje - aki szívszorító bejegyzésben búcsúzott volt feleségétől - és a gyermekük is, és ez az a ház, amit mindvégig megtartott a riporternő. Anikó a pályafutása vége felé bérelt lakásban lakott, mert az közelebb volt a tévéstúdiókhoz. Többek között ez az ingatlan is a hagyaték része, ami egészen addig nem kerülhet a gyermeke nevére, amíg le nem zajlik a hagyatéki tárgyalás, amihez az örökösnek valószínűleg Magyarországra is el kell látogatnia.