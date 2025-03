Lebukott a Hír TV műsorvezetője: ő kíséri el minden nap a munkába

Különleges kollégával bővült a Hír TV stábja: Mészáros Nóra műsorvezető évek óta munkahelyére is magával viszi Rozit, az ausztrál labradoodle kutyáját. A négylábú stábtag hamar megszokta a televíziós környezetet, a munkatársak pedig rögtön megkedvelték őt. Rozinak külön belépőkártyát is adtak, így immár hivatalosan is a csapat tagja lett.

Mészáros Nóra és kutyája, Rozi

Forrás: Hot! magazin

„Az új műsorom miatt úgy alakult a napirendem, hogy többször van lehetőségem magammal vinni a tévébe. Rozi mindig remek hangulatot varázsol, a kollégáim pedig etetik, játszanak vele, nagyon szeretik őt. Az amúgy is közvetlen hangulatban családias légkört teremt. Van, hogy a szerkesztőség másik végén lejmol, van, hogy ott fekszik a lábamnál, amíg rakjuk össze az adást, illetve felkészülök. Igazi stábtag lett, kapott is a nyakába egy Hír TV-s beléptető kártyát, így felhőtlenül mozoghat az épületben” – kezdte Mészáros Nóra a Hot! magazinnak.

A műsorvezetőnek komoly kihívást jelentett, amikor úgy döntött, hogy kutyát vállal, hiszen rengeteg elfoglaltsága van. „A munka miatt lelkiismeret-furdalásom volt, hogy kevés időm jut rá. Így született meg a gondolat, hogy a munkámmal próbálom összehangolni a vele töltött időt” – mondta.

Mészáros Nóra a kirándulásokra is magával viszi Rozit

„Minden héten megyünk az erdőbe túrázni. Nagy mentális felkészültséget igényel ugyanis a műsorom, ezért a nap végére elfáradok agyban. Az erdőben csend van. Csak mi és a természet, kiszellőztetjük közösen a fejemet. Ráadásul nagyon érzi, amikor éppen nem jó a hangulatom. Ilyenkor próbál ellene tenni, odahoz egy játékot és a bohóckodó fejével olyan jó kedvre tud deríteni, hogy hihetetlen” – mondta a műsorvezető.