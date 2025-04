Mit csináljak anyák napján? 5 szuper anyák napi program a hosszú hétvégére

Édesanyáinknak sok mindent köszönhetünk, egy egy program anyák napja alkalmából pedig segíthet elmélyíteni a kapcsolatot. Noha egyszerűnek tűnhet, nem midig egyértelmű, hogy milyen időtöltés lenne a legmegfelelőbb anyák napján. Ebben nyújt segítséget anyák napi programajánlónk.

Anyák napja kiváló alkalom a közös programokra.

Forrás: Getty Images

Mi alapján szervezzünk anyák napi programot?

Szervezzünk akármilyen apropóból is programot, mindig azt tartsuk szem előtt, hogy a másik félnek mi az érdeklődési köre, hobbija. Anyák napi programok esetén ezen felül azt is érdemes számításba venni, hogy édesanyánk milyen szerepet tölt be életünkben: tőlük sajátítottuk el a női szerepeket, férfiaknak ők szolgáltak női mintául, gyerekkorban pedig ők jelentették a biztonságot.

Érdemes túllépni az olyan kliséken, mint a főzős workshop vagy egyéb, háztartással kapcsolatos időtöltés.

Anyák napján olyan programok lehetnek a legjobbak, melyekkel a velük való kapcsolatot fejezzük ki és merjünk túllépni a megszokott kereteken. Egy ilyen program anyák napi ajándékként is megállhatja a helyét, az anyák napja 2025-ben sem maradhat el izgalmak nélkül.

5 kiváló program anyák napja alkalmából

1. Random Musical Est 5. - Egy csipetnyi Broadway

Szerte az országban több, kifejezetten anyák napjára szervezett koncerttel készülnek az édesanyák köszöntésére, de a Budapesti Jazz Klub programja különösen izgalmasnak ígérkezik. Ezen a zenés esten a nézőn, valamint a véletlenen múlik, hogy melyik énekes, kivel mit fog énekelni. Az, hogy a legismertebb Broadway-musicalek slágerei fognak felcsendülni, már csak a hab a tortán.

Helyszín: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.

Időpont: 2025. május 4. 19:30

Részvételi díj: 4900 Ft.-

2. Balatoni sétahajózás

Mi lehetne jobb program anyák napjára, mint egy balatoni hajókázás? A hosszú hétvégén többek között Badacsony, Balatonfüred, Balatonmáriafürdő, Keszthely és Siófok kikötőkből indulnak sétahajók, melyekről megcsodálhatjuk a magyar tengert.

Mivel ekkor még a szezon előtt vagyunk, teljes nyugalmában tapasztalhatjuk meg a magyar tó miliőjét.

Helyszín: Balatoni városok