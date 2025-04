Apahiány a gyerekkorban: mit tehet az anya, hogy érzelmileg stabil felnőtt váljon a gyermekből?

Nem létezik egyetlen, mindenki számára ideális vagy „helyes” családmodell. A társadalom sokszínűsége és az egyéni élethelyzetek változatossága azt eredményezi, hogy a családok formája is rendkívül sokféle lehet. Ma már a gyerekek jelentős része nem hagyományos családmodellben nő fel – sokan egyszülős háztartásban, nagyszülőkkel vagy mozaikcsaládban nevelkednek, ahol gyakran van jelen az apahiány valamilyen formája. Ezek a családtípusok ugyan eltérnek a hagyományos modelltől, mégis ugyanúgy lehetnek szeretetteljesek és támogatóak.

Apahiány a gyerekkorban – Nyomot hagy a felnőtt szívekben is

Egy friss kutatásban közel ötszáz fiatal férfit kérdeztek meg arról, milyen volt a kapcsolatuk az apjukkal, mennyire volt jelen az anyjuk az életükben, és hogyan állnak hozzá most a párkapcsolatokhoz.

A minta egyértelmű: azok a férfiak, akik gyerekként kevés figyelmet, időt vagy érzelmi támogatást kaptak az apjuktól, felnőttként sokkal nehezebben köteleződnek el. Nem igazán fektetnek energiát a kapcsolataikba, és hajlamosak azt gondolni, hogy a nőknek sincs erre különösebb igényük.

A Parents.com egyik összefoglalója szerint nem is az a legfontosabb, hogy ott van-e az apa fizikailag, hanem az, hogy hogyan van jelen – a minőség sokkal többet számít, mint a puszta jelenlét.

A gyerekorvos szerint nem minden fekete-fehér

Dr. Claudia M. Gold gyermekorvos a Parents.com-nak adott interjújában elárulta, hogy egy gyermek jövőjét nem lehet egyetlen kapcsolat alapján megítélni. Szerinte a kicsik már egészen korán elkezdenek tanulni arról, hogyan kell kapcsolódni másokhoz – és nemcsak a szülők, hanem a nagyszülők, rokonok vagy akár a barátok is formálják a kötődési mintáikat. Egy gondoskodó pedagógus vagy egy játékos nagynéni éppúgy meghatározó lehet, mint a szülő. Dr. Gold arra is felhívta a figyelmet, hogy még az érzelmileg megterhelő kapcsolatok is adhatnak értékes tapasztalatokat, ha van esély arra, hogy idővel jobbra forduljanak.

A kulcs nem a tökéletes szülőségben rejlik, hanem az érzelmi elérhetőségben és a kapcsolat helyreállításának képességében.

Azt is hozzátette, hogy nem minden apa tűnik el végleg – sokan saját feldolgozatlan múltjuk, szenvedélybetegségük vagy apahiányos gyerekkoruk miatt nem tudnak azonnal aktív szerepet vállalni a gyerek életében.