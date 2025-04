Tízből kilenc ember nem próbálja ki, pedig könnyen fogyaszt: a kutatók sem hittek a szemüknek

A tanulmányban 165 túlsúlyos vagy elhízott személyt osztottak két csoportba. Az egyik csoport a 4:3 böjtöt alkalmazta, vagyis heti három napon 80 százalékkal csökkentette a kalóriabevitelét (például napi 2500 helyett 500 kalóriát fogyasztva). A fennmaradó négy napon nem volt korlátozás, de egészséges étkezésre ösztönözték őket. A másik csoport tagjai napi szinten körülbelül 35 százalékkal csökkentették a kalóriabevitelt.

A kalóriaszámlálásnál sokkal hatékonyabb a 4:3 böjt.

Forrás: Shutterstock

A kutatás egy év után azt mutatta, hogy a 4:3 böjtöt követők testsúlya átlagosan 7,6 százalékát veszítették el, míg a napi kalóriacsökkentést alkalmazók esetében ez az érték 5 százalék volt.

4:3 böjt: a betarthatóság lehet a kulcs

A kutatók minden résztvevő számára biztosítottak életmódtanácsadást, ingyenes edzőtermi tagságot, és azt javasolták, hogy hetente legalább 300 percet mozogjanak. Adam Collins, a Surrey Egyetem táplálkozástudományi docense úgy fogalmazott: „A tanulmány fő megállapítása az volt, hogy a 4:3 megközelítés nagyobb súlycsökkenést eredményez, mint a hagyományos kalóriakorlátozás, annak ellenére, hogy a résztvevőknek ugyanazt a kalóriamennyiséget írták elő.” Hozzátette: „Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a 4:3 böjtöt tartó csoport tagjainak könnyebb volt betartani a diétát, így közelebb kerültek a kívánt testsúlyhoz.”

A kutatók ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy az időszakos böjt hosszú távú hatásai továbbra is vitatottak. Egyes szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy a böjtnapokon gyakran előforduló falásrohamok miatt a tényleges kalóriabevitel valójában nem csökken, és kockázatokat is rejthet – így például növekedhet a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a korai halálozás kockázata is.

A túlsúly továbbra is súlyos közegészségügyi probléma. Kutatások szerint minden húsz rákos esetből egy összefüggésbe hozható az elhízással. A szakértők szerint a probléma hátterében a feldolgozott, kalóriadús élelmiszerek elterjedése és a mozgásszegény életmód áll.