Amber Heard anyák napján jelentette be: ikrei születtek – Különleges nevet kaptak a picik

Az Egyesül Államokban vasárnap ünnepelték az anyák napjt. Amber Heard, Johnny Depp exe ekkor jelentette be, hogy ikrei születtek. A színésznőnek már van egy gyermeke, akit egyedül nevel, négyéves lányát Oonagh Paige-nek hívják. Most egy kisfiúval és egy kislánnyal bővült a család, akik az Ocean és az Agnes nevet kapták.

Amber Heard már háromgyereked édesanya

Forrás: Getty Images

Amber Heard: „Szavakkal kifejezhetetlen, mennyire boldog vagyok”

„A 2025-ös anyák napját soha nem fogom elfelejteni. Szavakkal kifejezhetetlen, mennyire boldog vagyok, végre teljes a családom. Ma hivatalosan is megoszthatom veletek a hírt, hogy ikrek érkeztek a Heard családba. A lányom, Agnes és a fiam, Ocean megtöltik a karjaimat (és a szívemet is). Amikor négy évvel ezelőtt megszületett az első kislányom, Oonagh, a világom örökre megváltozott. Azt hittem, ennél nagyobb öröm már nem is érhet. Nos, most már háromszor annyira pukkadok szét az örömtől!!!! Életem legmeghatározóbb élménye volt, hogy a saját magam feltételei szerint lettem anya, az egészségügyi kihívások ellenére. Örökké hálás vagyok, hogy felelősségteljesen és átgondoltan ezt az utat választhattam. Minden anyukának, bárhol is vagytok ma és bárhogyan is jutottatok idáig, én és az álomcsaládom veletek együtt ünneplünk" - írta a színésznő.

Amber Heard első gyermeke születését is titokban tartotta, majd 2021 júliusában jelentette be, hogy Oonagh világra jött. Akkori nyilatkozata szerint négy évvel korábban döntötte el, hogy gyermeket szeretne. „A saját feltételeim szerint akartam csinálni” – írta.

Amber Heard a reflektorfénytől távol, Madridban neveli gyermekeit

A színésznő a 2022-es rágalmazási per lezárása óta visszavonultabb életet él, Spanyolországba, Madridba költözött. A bírósági ügynagyon megviselte, a pereskedés egykori férje, Johnny Depp győzelmével ért véget.

Egy interjúban azt mondta, a nehéz időszak után visszavonul: „Anyuka leszek, teljes munkaidőben. Ahol nem kell ügyvédekkel zsonglőrködnöm a telefonhívások között.”

Arra a kérdésre, mit fog egyszer a lányának mondani a nyilvános perről, így válaszolt: „Azt hiszem, nem számít, hogy mit mondok neki. Az jelent valamit, hogy helyesen cselekedtem. Mindent megtettem, amit tudtam, hogy kiálljak magamért és az igazságért.”