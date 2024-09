Világhírű zenész lánya szerepel a Netflix sikersorozatában, a Tökéletes párban

„Ali születésnapja volt, és én nem mentem haza felköszönteni” - mondta 1998-ban a Rolling Stone magazinnak.

A dal végül felkerült a zenekar Best of 1980-1990/The B-Sides című válogatására, és 1998-ban kislemezként is megjelent, amely világszerte a slágerlisták élére került. Alison a klipben is szerepelt, azzal a feltétellel, hogy a dalból származó bevételt jótékony célokra ajánlják fel. A pénz végül a csernobili árvákhoz került. Ali hosszú évek óta aktivistaként tevékenykedik, és sikeres üzletasszony is, férjével együtt alapította meg az Edun nevű fair trade ruházati céget, valamint a Nude nevű etikus bőrápoló termékeket céget.