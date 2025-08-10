Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 10., vasárnap Lőrinc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
teszt

Mutasd a zoknid, megmondom, ki vagy! Így árulkodik rólad ez az apró ruhadarab

Shutterstock - Alina Kruk
teszt személyiség zokni
Csére Erik
2025.08.10.
Lehet, hogy reggel félálomban húztad fel, és nem is foglalkoztál vele, mi van a lábadon. Pedig a zoknid nagyon sok mindent elárul rólad. Tudd meg tesztünkből, hogy mi mindent üzen a külvilágnak ez a jelentéktelennek tűnő ruhadarab.

Egyesek szerint a szem a lélek tükre. Mi azt mondjuk: a zokni a karaktered lakmuszpapírja. Ha valaki szívecskés térdzoknit hord júliusban, vagy lyukas titokzokniban flangál december közepén, annak oka biztos a személyiségben keresendő. Ez a teszt most feltárja: mit árul el rólad az, amit a lábadon viselsz.

Mit árul el rólad a zoknid?
Mit árul el rólad a zoknid?
Forrás: Shutterstock

És vajon rólad mit mond el a zoknid? 

A zokni az a ruhadarab, amit hajlamosak vagyunk teljesen alábecsülni – hiszen ki nézi? Nos, épp ez a lényeg. Pont azért árul el rólad annyit, mert nem a külvilágnak, hanem magadnak választod. Ha reggel egy rikító színű párra esik a választásod, az lehet tudatalatti lázadás a hétfő ellen. Ha mindig feketét hordasz, az jelenthet praktikumot, de akár egyfajta kontrollvágyat is. 

Válaszd ki, ami leginkább illik rád! 

1. Milyen zoknit viselsz leggyakrabban?

a) Fekete, egyszerű, „ne szólj szám, nem fáj fejem”
b) Rikító, színes, vicces mintákkal (pizza, flamingó, űrhajó stb.)
c) Fehér sportzokni – mindig, mindenhová
d) Titokzokni – hogy ne látszódjon
e) Vékony, elegáns, színben a cipőhöz igazított

2. Mi fut át az agyadon, ha lyukas lesz a zoknid?

a) Már megint? Mindegy, úgysem látja senki
b) Azonnal kukába vele – ez egy üzenet az univerzumtól
c) Befordítom, és úgy hordom még egy hétig
d) Nem érdekel, mezítláb is jó vagyok
e) Nem fordulhat elő – heti zokni-audit van

3. Mosás után párosítod őket?

a) Csak ha véletlenül megtalálom a párját
b) Párosítom… de lehet, hogy nem minta alapján...
c) Mindegy, ha hasonló színű, már nyert ügy
d) Párosítás? Az egy patriarchális elvárás
e) Katonás rend, összehajtva, szín szerint sorba rakva

4. Milyen zoknit vinnél egy első randira?

a) Ugyanazt, mint mindig – a belső a fontos
b) Egy extra vicceset, hogy legyen min nevetni
c) A legtisztábbat, amit találok
d) Semmilyet – mezítláb vagyok a legőszintébb
e) Diszkrétet és stílusosat – nem hibázhatok

Ki vagy te a zoknid alapján?

Számold össze, hány a, b, c, d vagy e választ adtál. A legnagyobb értéket kapó betű leszel te. 

a: A túlélő minimalista

Nem vacakolsz, nem cicózol. Praktikus vagy, néha kicsit túl laza – de legalább nem t9rsz össze egy lyukas zokni miatt. A rend nálad relatív fogalom, de a nyugalmad irigylésre méltó.

b: A rejtett művész

Te vagy az, aki pizsamában is performanszt csinál a reggeli kávéból. Kreatív vagy, játékos, és még a zoknid is egy miniplakát arról, hogy te más vagy, mint a többiek – csak néha kicsit túltolod.

c: A komfortbajnok

Nálad minden a kényelemről szól. Az élet túl rövid a csipkés, csúszkálós zoknikhoz. Nem vagy rendmániás, de ha valakinek fázik a lába, nálad mindig van egy pár zokni pluszban.

d: A lázadó szabadlelkű

Zokni? Köszi, nem kérek a társadalmi konvenciókból. Te az a típus vagy, aki már akkor mezítláb volt, amikor az influenszerek még csak zokniban szelfiztek a jógaórán. Kiszámíthatatlan vagy, és pont ettől izgalmas.

e: A kontrollkirálynő

Te már reggel tudod, milyen zokni illik a naphoz. Precíz vagy, szereted, ha minden a helyén van, így a zoknid mindig passzol az öltözékedhez – és ez a lényeg.

Gyászol a világhírű énekesnő: Kelly Clarkson elvesztette gyerekei apját

Brandon Blackstock, Kelly Clarkson volt férje, 48 éves korában halt meg. Az énekesnő exférje több mint három évig küzdött a melanomával, a bőrrák egy súlyos formájával.

Gyászol a világhírű énekesnő: Kelly Clarkson elvesztette gyerekei apját

Happy Gilmore 2: sztárparádé, nosztalgia és egy csipetnyi fáradtság − Kritika

Adam Sandler újra üt, de már nem mindig talál be. A Happy Gilmore 2 megérkezett tele nosztalgiával, de van itt más is, amit érdemes tudni róla.

Happy Gilmore 2: sztárparádé, nosztalgia és egy csipetnyi fáradtság − Kritika

Érkezik a nyár legvarázslatosabb égi jelensége: ekkor maradj fenn hullócsillagokat nézni

Augusztus közepén visszatér a nyár egyik legkáprázatosabb égi eseménye: a Perseidák meteorraj. A legintenzívebb hullócsillagzápor augusztus 12-én hajnalban várható, így aki nem szeretne lemaradni a látványról, az keljen nagyon korán, vagy maradjon fent késő estig.

Érkezik a nyár legvarázslatosabb égi jelensége: ekkor maradj fenn hullócsillagokat nézni

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu