A casserole a legnépszerűbb reggeli: hihetetlenül egyszerű és ínycsiklandó

Amerikában újra divatba jött valami, amit sokáig csak a nagymamák vasárnapi reggelijeihez kötöttek. A casserole egy olyan étel, amit lehet szeretni, utálni, de figyelmen kívül hagyni biztosan nem. Az USA déli államaiban most újra virágkorát éli ez a szaftos, laktató és végtelenül egyszerű egytálétel, ami nemcsak ízletes, de a maradékok újrahasznosítására is tökéletes. És bár elsőre nem hangzik túl szexinek, ez a rakottas reggeli most meghódította a TikTokot is, ahol több millióan keresnek rá a receptjére.
A titka az egyszerűségében rejlik. Nem kell hozzá más, csak néhány alapanyag, amit mindenki megtalál a hűtőjében: tojás, sajt, tej, kenyér vagy krumpli, és valamilyen húsféle, például kolbász vagy sonka. Ezeket összekeverik, egy tepsibe öntik, és mehet is a sütőbe. Az eredmény egy aranybarna, gőzölgő rakottas, ami kívül ropogós, belül krémes, és garantáltan mindenkit jóllakat. A legnagyobb vonzereje mégis az, hogy előre is elkészíthető, így reggel csak be kell tolni a sütőbe, és míg megsül, nyugodtan lehet kávézni vagy készülődni.
A casserole-t persze lehet egészségesebbre is hangolni. Sokan választanak teljes kiőrlésű kenyeret, zöldségeket is tesznek bele, vagy laktózmentes tejjel készítik. De aki igazán prémium verzióra vágyik, az nem spórol a sajttal és a tejszínnel, sőt, van, aki baconbe is burkolja a tetejét. A kombinációk száma végtelen, a végeredmény pedig mindig más lesz kicsit, attól függően, mi lapul épp otthon.
Az igazi népszerűséget viszont az hozta meg a casserole-nak, hogy az emberek újra felfedezték az otthoni reggelik varázsát. Egyre többen vannak, akik hétvégén szívesebben reggeliznek otthon, mint mennek bruncholni. A családi asztal körüli reggeli ráérős beszélgetésekkel, friss kávéval és meleg étellel sokak számára újraértékelődött. Ehhez pedig a casserole tökéletes társ, mert nem igényel különösebb főzőtudást, mégis házias és laktató.
A trendet még azok is átvették, akik egyébként nem főznek. Számtalan videó és blogbejegyzés szól arról, hogyan lehet 15 perc alatt összeállítani egy olyan verziót, amit még a legelfoglaltabbak is el tudnak készíteni. A meal prep szerelmesei pedig heti szinten sütnek belőle több adagot, és szeletekre vágva viszik magukkal munkába vagy lefagyasztják későbbre.
Ami különösen érdekes, hogy a casserole nemcsak Amerikában lett menő. Európában is egyre több helyen jelenik meg a reggeli kínálatban, főleg a skandináv és brit vonalon, ahol eleve szívesen esznek sós reggelit. Ott gyakran spenótot, paradicsomot és halat is kevernek bele, sőt, egyes helyeken már vegán változatban is kapható.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.