A casserole a legnépszerűbb reggeli: hihetetlenül egyszerű és ínycsiklandó

Amerikában újra divatba jött valami, amit sokáig csak a nagymamák vasárnapi reggelijeihez kötöttek. A casserole egy olyan étel, amit lehet szeretni, utálni, de figyelmen kívül hagyni biztosan nem. Az USA déli államaiban most újra virágkorát éli ez a szaftos, laktató és végtelenül egyszerű egytálétel, ami nemcsak ízletes, de a maradékok újrahasznosítására is tökéletes. És bár elsőre nem hangzik túl szexinek, ez a rakottas reggeli most meghódította a TikTokot is, ahol több millióan keresnek rá a receptjére.

A casserole az internetet is meghódította.

Forrás: Shutterstock

Mi a casserole reggeli?

A titka az egyszerűségében rejlik. Nem kell hozzá más, csak néhány alapanyag, amit mindenki megtalál a hűtőjében: tojás, sajt, tej, kenyér vagy krumpli, és valamilyen húsféle, például kolbász vagy sonka. Ezeket összekeverik, egy tepsibe öntik, és mehet is a sütőbe. Az eredmény egy aranybarna, gőzölgő rakottas, ami kívül ropogós, belül krémes, és garantáltan mindenkit jóllakat. A legnagyobb vonzereje mégis az, hogy előre is elkészíthető, így reggel csak be kell tolni a sütőbe, és míg megsül, nyugodtan lehet kávézni vagy készülődni.

A casserole-t persze lehet egészségesebbre is hangolni. Sokan választanak teljes kiőrlésű kenyeret, zöldségeket is tesznek bele, vagy laktózmentes tejjel készítik. De aki igazán prémium verzióra vágyik, az nem spórol a sajttal és a tejszínnel, sőt, van, aki baconbe is burkolja a tetejét. A kombinációk száma végtelen, a végeredmény pedig mindig más lesz kicsit, attól függően, mi lapul épp otthon.

Az igazi népszerűséget viszont az hozta meg a casserole-nak, hogy az emberek újra felfedezték az otthoni reggelik varázsát. Egyre többen vannak, akik hétvégén szívesebben reggeliznek otthon, mint mennek bruncholni. A családi asztal körüli reggeli ráérős beszélgetésekkel, friss kávéval és meleg étellel sokak számára újraértékelődött. Ehhez pedig a casserole tökéletes társ, mert nem igényel különösebb főzőtudást, mégis házias és laktató.

A Tiktok új kedvence is

A trendet még azok is átvették, akik egyébként nem főznek. Számtalan videó és blogbejegyzés szól arról, hogyan lehet 15 perc alatt összeállítani egy olyan verziót, amit még a legelfoglaltabbak is el tudnak készíteni. A meal prep szerelmesei pedig heti szinten sütnek belőle több adagot, és szeletekre vágva viszik magukkal munkába vagy lefagyasztják későbbre.