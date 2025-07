10 műszakicikk-balhé, ami véget vethet a szerelemnek: kis tárgyakból nagy vita kerekedhet

Háztartási vagy technológiai eszközök. Alapvetően ártalmatlanok, végzik az utasításokat, amiket adsz nekik. De azt tudtad, hogy akár komoly veszekedésekhez, és egy szerelem végéhez is hozzájárulhatnak? Egy friss tanulmány most ezt bizonyítja, amelyben kiválasztották a tíz legnagyobb vita tárgyát.

Telefon vagy laptop? Ezek az eszközök is felelősek lehetnek egy szerelem végéért

Forrás: Shutterstock

Melyek ezek a szerelem-gyilkos eszközök és helyzetek?

Az első két helyezett már lehet, hogy nálad is kiverte a biztosítékot. A kutatók 2000 felnőttet kérdeztek meg, és azt állapították meg, hogy a két fő vitát kiváltó tárgy és szituáció, a fiatalabb korosztály körében a mobiltelefon, és annak használata, a második pedig a távirányító, és ezen belül is a hangerő szabályozása. Az utóbbi elsősorban az idősebb korosztálynál jelenti a legnagyobb csaták alapját. A megkérdezettek ötöde bevallotta, hogy hetente vitatkozik a partnerével a háztartási gépek vagy technológiai eszközök használata miatt. Tizenhárom százalékuk azt is hozzátette, hogy elgondolkodott a szakításon egy-egy ilyen balhé miatt. A harmadik a rangsorban a telefontöltő, ami miatt sokan akkor akadnak ki, ha a partnerük eltünteti a közös vagy a saját töltőjét vagy pedig szanaszét hagyja azokat a lakásban. A negyedik helyen a mosogatógép és annak bepakolása végzett. Ezt követi a játékkonzol készenléti állapotban felejtése, és a képernyőidő, azaz, hogy ki, mennyit időt tölt a laptop előtt. Ezek után követketik a 'mit nézzünk a tévében'-harc. Bár a végére került, de nem elhanyagolható a mosógép programjának megfelelő használata miatt kialakult csetepaté sem. Amikor pedig a lista végére érünk, ott találhatjuk a légkondi szabályozásával járó összezördüléseket. A kutatók szerint a válaszadó párok fele nem tisztázta a házimunka leosztását az összeköltözés előtt, de a többségük egyetértett azzal, hogy a technológiai eszközök megfelelő kezelése hozzájárul egy egészséges kapcsolat működéséhez.

Hogyan kerülheted el ezeket a vitákat?

A szakértők szerint egyszerűen. Ami lényeges, az a házimunka megosztása a pasiddal. Ha pedig például nem akarod vele nézni a meccset a tévében, akkor vonulj félre, és nézd a mobilodról a kedvenc sorozatod fülhallgatóval, vagy ugyanezt megteheti ő is fordítva. A legfontosabb a kommunikáció, hogy mindent higgadtan átbeszéljetek. Azért éltek együtt feltehetően, mert szeretitek egymást, és inkább ne hagyjátok, hogy ennek egy mosogatógép vessen véget.