Meghan Markle az esküvő előtt sem volt angyal: Erzsébet királynő szólt rá, hogy így nem viselkedhet

Egy brit királyi életrajzíró szerint Meghan Markle annyira keményen bírálta az esküvői vendéglátás egyik alkalmazottját, hogy II. Erzsébet királynőnek kellett közbeavatkoznia. A történet a The New Royals című könyvben látott napvilágot egyéb Markle-lel kapcsolatos nem túl hízelgő információval együtt.

Meghan Markle az esküvője előtt összetűzésbe kerül a személyzettel

Meghan Markle egy ételbe kötött bele

Katie Nicholl királyi életrajzíró arról számol be, hogy Meghan Markle az esküvője előtti ételkóstolón keveredett vitába a windsori kastély egyik cateringesével. „Az esküvő előtt Meghan elment a windsori kastélyba az ételsor kóstolójára, és feszült szóváltásba keveredett az egyik alkalmazottal” – állította Nicholl a könyvében. A vita konkrét kiváltó oka az egyik étel ízesítése volt. „Meghan a kastélyban volt, hogy megkóstolja az ételeket, és azt mondta az egyik ott dolgozónak, hogy tojás ízét érzi az ételnek. Eléggé ideges lett, és kijelentette, hogy az ételnek vegánnak és makrobiotikusnak kellett volna lennie” - mesélte egy bennfentes.

II. Erzsébet nem hagyta szó nélkül

Az incidensnek a királyi család több tagja is tanúja volt, köztük II. Erzsébet királynő is, aki nem hagyta szó nélkül a történteket. „Hirtelen belépett a királynő, és azt mondta: »Meghan, ebben a családban nem beszélünk így az emberekkel«” - idézte a bennfentest az író. Úgy tudni Meghannek nem ez volt az első, sem az utolsó összetűzése a palota dolgozóival. Tom Quinn brit újságíró februárban úgy nyilatkozott, hogy Meghan a „nehéz helyzetek hercegnéje” nevet kapta, mielőtt Harry herceggel együtt lemondott volna királyi kötelezettségeiről és 2020-ban az Egyesült Államokba költöztek.„Meghan nem akart senkit bántani, egyszerűen nem volt hozzászokva a palotai etiketthez, mint Harry” – állította ugyanaz a bennfentes. „Az egyik percben még nagyon barátságos volt, talán túl barátságos is, a következőben pedig már minden és mindenki idegesítette” – tette hozzá a jólértesült.