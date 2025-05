Megrendezte rákbetegsége óta első kerti partiját Katalin hercegné: fotók a nagy visszatérésről

Katalin hercegné két év után először jelent meg nyilvánosan a Buckingham-palota kerti partiján. Az ünnepséget ő és Vilmos herceg rendezték.

Két év kihagyás után, a rákdiagnózisát követően először vett részt hivatalos királyi eseményen Katalin hercegné, aki a walesi herceggel, Vilmossal együtt rendezett kerti partit a Buckingham-palota gyönyörű kertjében. A rendezvényre a király nevében került sor, több ezer vendég jelenlétében. A partin Katalinhoz és Vilmos herceghez csatlakozott Zara Tindall, Eugénia hercegnő, Edinburgh hercege és hercegnéje is. A királyi család tagjai a hagyományos teafogadás keretében személyesen köszöntötték a makulátlanul nyírt gyepen összegyűlt vendégeket.

Katalin hercegné sárga Emilia Wickstead-ruhát és Philip Treacy-kalapot viselt, míg Edinburgh hercegnéje Beulah ruhát és Jane Taylor kalapot választott az eseményre. A tavalyi rendezvényhez hasonlóan idén is több királyi unokatestvér állt Vilmos herceg mellett, a délután 3 órától érkező vendégek sütemények és szendvicsek széles választékából válogathattak, miközben több mint 27 000 csésze tea fogyott el.

Meghívottak között a rákban elhunyt fiatal fotós családja és egy holokauszt-túlélő is ott volt

Az meghívottjai között volt Liz Hatton családja is. A 17 éves fotós ritka, daganatos betegségben hunyt el, a fiatal lánynak a rákból felépülő Katalin hercegné volt a példaképe, októberben találkoztak is. A walesi hercegi pár szerint Liz „bátor és alázatos fiatal nő” volt. Katalin és Vilmos beszélgettek Liz édesanyjával, Vickyvel, mostohaapjával, Aaronnal és öccsével, Mateóval. A család nemrég hozta létre a Capture nevű jótékonysági szervezetet Liz emlékére, amely a ritka daganatos betegséggel küzdőket támogatja. Az eseményen jelen volt Steven Frank holokauszt-túlélő is, akit a hercegné 2020-ban örökített meg fényképen a holokauszt végének 75. évfordulójára készült portrésorozat részeként.