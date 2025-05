Vilmos herceg őrültnek nevezte Katalint hercegnét: felesége szokatlan szenvedélye miatt akadt ki

Egy 2023 szeptemberében rögzített beszélgetés során Katalin hercegné meglepő részleteket osztott meg arról, milyen szerepet tölt be mindennapjaiban a sport. A The Good, the Bad and the Rugby című podcastban – amelyet a windsori kastélyban rögzítettek – Katalin hercegné a férje, Vilmos herceg, valamint Anna hercegnő társaságában beszélgetett Mike Tindallal, a brit rögbiválogatott korábbi játékosával.



Forrás: Getty Images

Katalin elmondta, egész életében szenvedélyesen szeretett mozogni, különösen az úszás áll közel hozzá: „Minél hidegebb a víz, annál jobb. Egyszerűen imádom.” Ekkor Vilmos nevetve közbeszólt: „Katalin, te őrült vagy.” A hercegné szerint azonban nem meglepő, hogy sportszerető lett, hiszen szülei már gyerekkorától arra bátorították, hogy legyen fizikailag aktív, túrázzon, játsszon csapatsportokat, és próbáljon ki különféle mozgásformákat.

A beszélgetés során szóba került az is, hogy a hercegi pár rendszeresen versenyez teniszben. „Sosem jutunk el a meccs végéig. Előbb-utóbb mentális kihívássá válik kettőnk között” – jegyezte meg Katalin.

Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekei is örökölték a lendületet

Tindall azt is megkérdezte, vajon György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg is átvett-e valamit szüleik versenyszelleméből. Katalin mosolyogva válaszolt: „Talán egy kicsit.” Majd hozzátette, hogy a gyerekek még kicsik, de különböző a személyiségük, és jelenleg többféle sportág is érdekli őket. „Érdekes lesz látni, hogyan fejlődnek” – mondta.

A podcast házigazdája, Mike Tindall később így fogalmazott: „Azt hiszem, a podcast emberközelibbé tette őket. Bárcsak megengedhették volna, hogy a vágatlan verziót is közzétegyük – az valóban lenyűgözte volna a közönséget.”