Sokan sérülnek meg a magassarkús Nicki Minaj-kihívás során – Volt, aki csigolyatörést szenvedett

A védjeggyé vált póz a High School című klipben is látható – az énekesnő magassarkúban, egyik lábát a másikra helyezve guggol. Az erre felfűzött Nicki Minaj-féle TikTok-kihívás során sokan instabil tárgyakon, például borospalackokon vagy gyerekjátékokon guggolnak – szintén magassarkú cipőben –, hogy népszerű tartalmat készíthessenek. Magát a pózt agachadónak is nevezik, mely egy spanyol eredetű kifejezés, és annyit tesz: lehajolva, guggolva, hajlított testtartásban. A latin-amerikai vagy afrokaribi táncokban és pózleírásokban gyakran használják ezt a szót.

A Nicki Minaj-féle kihívást csak saját felelősségedre, megfelelő edzettségi szint és egyensúlyérzék mellett próbáld ki

Forrás: Instagram

Egy orosz influenszer is pórul járt a Nicki Minaj-kihívás miatt

Egy orosz influencer, Mariana Barutkina alig 8 héttel a szülés után próbálta meg megvalósítani a pózt magassarkúban, egyszer egy hengeren egyensúlyozva, majd egy serpenyőre helyezett bébiételes doboz tetején. Szerencsétlenségére a serpenyő elmozdult, a hölgy pedig leborult a dobozról. Csigolyasérülést szenvedett, és több hónapnyi fűzőviselést írtak elő neki. Az eset arra hívta fel a figyelmet, mennyire rizikósak a közösségi médiában terjedő kihívások és trendek. Fizikoterapeuták hangsúlyozzák: a Nicki Minaj-kihívás kifejezetten jó fizikai erőnlétet és egyensúlyérzéket kíván meg, ezért megfelelő nyújtás és bemelegítés nélkül, edzettség hiányában senki ne próbálja ki.

Csak saját felelősségre, megfelelő edzettséggel

A póz betanítása, kivitelezése lépésről lépésre történjen. Első legyen a bemelegítés és az edzettség megalapozása (plank, guggolás, sarokemelések, jógagyakorlatok, oldalsó lépések gumiszalaggal, combizom-erősítés). Kezdetben talajon, cipő nélkül, stabil felületen, kapaszkodva gyakoroljunk. Csak akkor érdemes instabil felületre állni és guggolva a lábat keresztezni, amikor már biztosan kontroll alatt tartjuk testünket és egyensúlyunkat. Várandós nők, újdonsült kismamák semmiképp ne próbálják ki, és kerüljék a gyakorlat kivitelezését azok is, akik valamilyen bódító szer befolyása alatt állnak, vagy bokaproblémával, szalaglazasággal küzdenek.

Íme az újdonsült orosz anyuka próbálkozása magassarkú cipőben: