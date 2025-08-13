Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 13., szerda Ipoly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
póz

Sokan sérülnek meg a magassarkús Nicki Minaj-kihívás során – Volt, aki csigolyatörést szenvedett

NEW YORK, Nicki Minaj, póz, guggolás, fekete ruhában
Getty Images North America - Jamie McCarthy
póz kihívás Nicki Minaj
Jónás Ágnes
2025.08.13.
Vállalkozókedvűek magassarkú cipőben próbálják kivitelezni ezt a nehéz guggolást. A népszerű Nicki Minaj-kihívást rengetegen megpróbálták már teljesíteni a TikTokon, de csak kevesen jártak sikerrel. Egyesek a kórházig jutottak.

A védjeggyé vált póz a High School című klipben is látható – az énekesnő magassarkúban, egyik lábát a másikra helyezve guggol. Az erre felfűzött Nicki Minaj-féle TikTok-kihívás során sokan instabil tárgyakon, például borospalackokon vagy gyerekjátékokon guggolnak – szintén magassarkú cipőben –, hogy népszerű tartalmat készíthessenek. Magát a pózt agachadónak is nevezik, mely egy spanyol eredetű kifejezés, és annyit tesz: lehajolva, guggolva, hajlított testtartásban. A latin-amerikai vagy afrokaribi táncokban és pózleírásokban gyakran használják ezt a szót.

Nicki Minaj
A Nicki Minaj-féle kihívást csak saját felelősségedre, megfelelő edzettségi szint és egyensúlyérzék mellett próbáld ki
Forrás:  Instagram

Egy orosz influenszer is pórul járt a Nicki Minaj-kihívás miatt 

Egy orosz influencer, Mariana Barutkina alig 8 héttel a szülés után próbálta meg megvalósítani a pózt magassarkúban, egyszer egy hengeren egyensúlyozva, majd egy serpenyőre helyezett bébiételes doboz tetején. Szerencsétlenségére a serpenyő elmozdult, a hölgy pedig leborult a dobozról. Csigolyasérülést szenvedett, és több hónapnyi fűzőviselést írtak elő neki. Az eset arra hívta fel a figyelmet, mennyire rizikósak a közösségi médiában terjedő kihívások és trendek. Fizikoterapeuták hangsúlyozzák: a Nicki Minaj-kihívás kifejezetten jó fizikai erőnlétet és egyensúlyérzéket kíván meg, ezért megfelelő nyújtás és bemelegítés nélkül, edzettség hiányában senki ne próbálja ki.

Csak saját felelősségre, megfelelő edzettséggel

A póz betanítása, kivitelezése lépésről lépésre történjen. Első legyen a bemelegítés és az edzettség megalapozása (plank, guggolás, sarokemelések, jógagyakorlatok, oldalsó lépések gumiszalaggal, combizom-erősítés). Kezdetben talajon, cipő nélkül, stabil felületen, kapaszkodva gyakoroljunk. Csak akkor érdemes instabil felületre állni és guggolva a lábat keresztezni, amikor már biztosan kontroll alatt tartjuk testünket és egyensúlyunkat. Várandós nők, újdonsült kismamák semmiképp ne próbálják ki, és kerüljék a gyakorlat kivitelezését azok is, akik valamilyen bódító szer befolyása alatt állnak, vagy bokaproblémával, szalaglazasággal küzdenek.

Íme az újdonsült orosz anyuka próbálkozása magassarkú cipőben:

@blogsocial1

Mariana Vasiuc, influencer russa de 32 anos, sofreu uma fratura na coluna ao tentar o viral "Stiletto Challenge", inspirado na pose de Nicki Minaj. 📽️ Redes Sociais #MarianaVasiuc #StilettoChallenge #NickiMinaj #co #Social1

♬ som original - Social1

Rihanna vattacukornak öltözött: extravagáns ruhában mutatta meg hatalmas terheshasát - FOTÓ

Az énekesnő harmadik terhessége alatt sem mond le a feltűnő ruhákról. Legutóbb augusztus 5-én látták Los Angeles utcáin Rihannát, aki úgy nézett ki, mint egy hatalmas vattacukor.

Rihanna vattacukornak öltözött: extravagáns ruhában mutatta meg hatalmas terheshasát - FOTÓ

Justin Bieber kisfia ellopta a show.t: az énekes új klippel rukkolt elő, de mindenkit csak Jack Blues érdekelt

Justin Bieber és felesége, Hailey most először engedtek bepillantást kisfiuk, Jack Blues életébe: a 11 hónapos baba Justin legújabb, a Yukon című dalhoz készült videóklipben tűnt fel.

Justin Bieber kisfia ellopta a show.t: az énekes új klippel rukkolt elő, de mindenkit csak Jack Blues érdekelt

Calvin Harris apa lett, de ezt nem mindennapi fotókkal tudatta: még a felesége méhlepényét is megmutatta

Megszületett a világhírű DJ első gyermeke. Calvin Harris felesége az otthonukban adott életet a kis Micah-nak, erről pedig a büszke apuka kendőzetlenül őszinte képeket készített.

Calvin Harris apa lett, de ezt nem mindennapi fotókkal tudatta: még a felesége méhlepényét is megmutatta

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu