"Ijesztő volt" - Megdöbbentő ok miatt szakított egy férfi új barátnőjével

2025.08.13.
Amikor a férfi végre meglátogatta új barátnője lakását, sokkoló látvány fogadta. Másnap a szakítás mellett döntött. A szerelem sok mindent kibír – de a penészes kanapé és az egyhetes ételmaradék talán már túl sok.

Az ismerkedés elején mindenki próbálja a legjobb oldalát mutatni, de mi történik akkor, ha kiderül, hogy a külső csillogás mögött valami egészen más rejtőzik? Egy férfi a Redditen vallotta be, miért döntött úgy, hogy szakít új barátnőjével. A szakítás oka nem féltékenység, nem megcsalás és még csak nem is összeférhetetlenség volt... hanem a nő lakásának állapota.

A szakítás oka: koszos lakás
A férfi szinte megrettent a lakás láttán. Másnap a szakítás mellett döntött.
Forrás: Shutterstock

A szakítás oka a lakás, amit nem lehet elfelejteni

A nő néhány hónap ismeretség után hívta meg magához a férfit először, és csak úgy lazán megemlítette, hogy a lakása kissé káoszos. A férfi ezt nem vette komolyan, azt hitte, hogy csak túloz. De ahogy belépett az ajtón, egy teljesen más világ fogadta. A padlón konkrét hulladékkupacok voltak, a mosogató teljesen tele volt mosatlan edényekkel, annyira, hogy már a pult széléig ért a halom. A kanapén hatalmas foltok, a szőnyegen is megkérdőjelezhető eredetű pacák, az étkezőasztalon egyhetes ételmaradékok.

 „És az a szag…! Olyan erős penész- és dohszag áradt az egész lakásban, hogy konkrétan a számban éreztem. Ijesztő volt!"

Azt is hozzátette, hogy a lakás mérete sem segített a helyzeten: kis hely, sok cucc és minden szanaszét. A kosz mellett a rendetlenség is totális volt, mintha egy katasztrófafilm díszletébe csöppent volna. A férfi szerint a lakás állapota kísértetiesen emlékeztetett a Jóbarátok egyik emlékezetes epizódjára, amikor Ross Geller randizni kezd egy gyönyörű paleontológussal, ám döbbenten tapasztalja, hogy a nő otthona szörnyen rendetlen – ráadásul egy patkány is lakik benne. Ross végül azért szakított vele, mert képtelen volt elviselni a koszos lakást.

Ross Geller a Jóbarátok sorozatban azért szakít a barátnőjével, mert koszos és rendetlen a lakása
A férfi úgy érezte magát, mint Ross a Jóbarátok egyik epizódjában - és ugyanazért szakított a barátnőjével is.
Forrás: NBCUniversal

Egy gyönyörű nő és a sokkoló valóság

A férfit különösen megdöbbentette, hogy a barátnője teljesen természetesen viselkedett ebben a környezetben. 

Megkért, hogy üljek le a foltos kanapéra, mintha minden rendben lenne. Én meg próbáltam nem mutatni, mennyire ki vagyok akadva, de tuti, hogy látta az arcomon

 –  idézi a férfit a Daily Mail.

Végül együtt megnéztek egy filmet, de a férfi alig várta, hogy távozhasson. Másnap felhívta a nőt, és elmondta, hogy szerinte nem működik köztük a dolog. A szakítás okát nem részletezte, mert nem akarta még jobban megbántani a lányt. A férfit azért is sokkolta ez az eset, mert szó szerint semmi sem utalt egy ilyen otthonra, se a nő megjelenése, se a viselkedése: „Hihetetlen volt látni, milyen helyen él.”   

A kosz, mint kapcsolatgyilkos?

A Redditen több mint ezer komment érkezett a posztra. Sokan egyetértettek: a koszos lakás és az elviselhetetlen rendetlenség bizony lehet jogos szakítási ok. Hiszen a környezet, amiben élünk, rengeteget elmond rólunk. Arról nem is beszélve, ha két embernek radikálisan eltér az igényszintje a tisztaság terén, az már önmagában konfliktusforrás lehet.

Mások szerint viszont őszintén kellett volna kommunikálnia az érzéseit. Talán a lány sem tudja, hogy ezzel másokat mennyire elriaszt: „Lehet, hogy csak segítségre van szüksége, de ha senki nem mondja el neki, mitől ijednek meg az emberek, akkor sosem fog változni” -  írta egy kommentelő.

Az emberek rengeteg hasonló sztorit osztottak meg rendetlen családtagokról és lakótársakról – úgy tűnik, a kosz nemcsak undort, hanem szakításokat is szülhet. Egy dolog biztos: a külsőségek néha becsapnak. Lehet valaki kifogástalanul ápolt és divatos, ha közben otthon patkányok buliznak a mosatlan edények tetején.

