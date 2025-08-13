"Ijesztő volt" - Megdöbbentő ok miatt szakított egy férfi új barátnőjével

Az ismerkedés elején mindenki próbálja a legjobb oldalát mutatni, de mi történik akkor, ha kiderül, hogy a külső csillogás mögött valami egészen más rejtőzik? Egy férfi a Redditen vallotta be, miért döntött úgy, hogy szakít új barátnőjével. A szakítás oka nem féltékenység, nem megcsalás és még csak nem is összeférhetetlenség volt... hanem a nő lakásának állapota.
A nő néhány hónap ismeretség után hívta meg magához a férfit először, és csak úgy lazán megemlítette, hogy a lakása kissé káoszos. A férfi ezt nem vette komolyan, azt hitte, hogy csak túloz. De ahogy belépett az ajtón, egy teljesen más világ fogadta. A padlón konkrét hulladékkupacok voltak, a mosogató teljesen tele volt mosatlan edényekkel, annyira, hogy már a pult széléig ért a halom. A kanapén hatalmas foltok, a szőnyegen is megkérdőjelezhető eredetű pacák, az étkezőasztalon egyhetes ételmaradékok.
„És az a szag…! Olyan erős penész- és dohszag áradt az egész lakásban, hogy konkrétan a számban éreztem. Ijesztő volt!"
Azt is hozzátette, hogy a lakás mérete sem segített a helyzeten: kis hely, sok cucc és minden szanaszét. A kosz mellett a rendetlenség is totális volt, mintha egy katasztrófafilm díszletébe csöppent volna. A férfi szerint a lakás állapota kísértetiesen emlékeztetett a Jóbarátok egyik emlékezetes epizódjára, amikor Ross Geller randizni kezd egy gyönyörű paleontológussal, ám döbbenten tapasztalja, hogy a nő otthona szörnyen rendetlen – ráadásul egy patkány is lakik benne. Ross végül azért szakított vele, mert képtelen volt elviselni a koszos lakást.
A férfit különösen megdöbbentette, hogy a barátnője teljesen természetesen viselkedett ebben a környezetben.
Megkért, hogy üljek le a foltos kanapéra, mintha minden rendben lenne. Én meg próbáltam nem mutatni, mennyire ki vagyok akadva, de tuti, hogy látta az arcomon
– idézi a férfit a Daily Mail.
Végül együtt megnéztek egy filmet, de a férfi alig várta, hogy távozhasson. Másnap felhívta a nőt, és elmondta, hogy szerinte nem működik köztük a dolog. A szakítás okát nem részletezte, mert nem akarta még jobban megbántani a lányt. A férfit azért is sokkolta ez az eset, mert szó szerint semmi sem utalt egy ilyen otthonra, se a nő megjelenése, se a viselkedése: „Hihetetlen volt látni, milyen helyen él.”
A Redditen több mint ezer komment érkezett a posztra. Sokan egyetértettek: a koszos lakás és az elviselhetetlen rendetlenség bizony lehet jogos szakítási ok. Hiszen a környezet, amiben élünk, rengeteget elmond rólunk. Arról nem is beszélve, ha két embernek radikálisan eltér az igényszintje a tisztaság terén, az már önmagában konfliktusforrás lehet.
Mások szerint viszont őszintén kellett volna kommunikálnia az érzéseit. Talán a lány sem tudja, hogy ezzel másokat mennyire elriaszt: „Lehet, hogy csak segítségre van szüksége, de ha senki nem mondja el neki, mitől ijednek meg az emberek, akkor sosem fog változni” - írta egy kommentelő.
Az emberek rengeteg hasonló sztorit osztottak meg rendetlen családtagokról és lakótársakról – úgy tűnik, a kosz nemcsak undort, hanem szakításokat is szülhet. Egy dolog biztos: a külsőségek néha becsapnak. Lehet valaki kifogástalanul ápolt és divatos, ha közben otthon patkányok buliznak a mosatlan edények tetején.
