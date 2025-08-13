"Ijesztő volt" - Megdöbbentő ok miatt szakított egy férfi új barátnőjével

Az ismerkedés elején mindenki próbálja a legjobb oldalát mutatni, de mi történik akkor, ha kiderül, hogy a külső csillogás mögött valami egészen más rejtőzik? Egy férfi a Redditen vallotta be, miért döntött úgy, hogy szakít új barátnőjével. A szakítás oka nem féltékenység, nem megcsalás és még csak nem is összeférhetetlenség volt... hanem a nő lakásának állapota.

A férfi szinte megrettent a lakás láttán. Másnap a szakítás mellett döntött.

A szakítás oka a lakás, amit nem lehet elfelejteni

A nő néhány hónap ismeretség után hívta meg magához a férfit először, és csak úgy lazán megemlítette, hogy a lakása kissé káoszos. A férfi ezt nem vette komolyan, azt hitte, hogy csak túloz. De ahogy belépett az ajtón, egy teljesen más világ fogadta. A padlón konkrét hulladékkupacok voltak, a mosogató teljesen tele volt mosatlan edényekkel, annyira, hogy már a pult széléig ért a halom. A kanapén hatalmas foltok, a szőnyegen is megkérdőjelezhető eredetű pacák, az étkezőasztalon egyhetes ételmaradékok.

„És az a szag…! Olyan erős penész- és dohszag áradt az egész lakásban, hogy konkrétan a számban éreztem. Ijesztő volt!"

Azt is hozzátette, hogy a lakás mérete sem segített a helyzeten: kis hely, sok cucc és minden szanaszét. A kosz mellett a rendetlenség is totális volt, mintha egy katasztrófafilm díszletébe csöppent volna. A férfi szerint a lakás állapota kísértetiesen emlékeztetett a Jóbarátok egyik emlékezetes epizódjára, amikor Ross Geller randizni kezd egy gyönyörű paleontológussal, ám döbbenten tapasztalja, hogy a nő otthona szörnyen rendetlen – ráadásul egy patkány is lakik benne. Ross végül azért szakított vele, mert képtelen volt elviselni a koszos lakást.

A férfi úgy érezte magát, mint Ross a Jóbarátok egyik epizódjában - és ugyanazért szakított a barátnőjével is.

Egy gyönyörű nő és a sokkoló valóság

A férfit különösen megdöbbentette, hogy a barátnője teljesen természetesen viselkedett ebben a környezetben.

Megkért, hogy üljek le a foltos kanapéra, mintha minden rendben lenne. Én meg próbáltam nem mutatni, mennyire ki vagyok akadva, de tuti, hogy látta az arcomon

– idézi a férfit a Daily Mail.

Végül együtt megnéztek egy filmet, de a férfi alig várta, hogy távozhasson. Másnap felhívta a nőt, és elmondta, hogy szerinte nem működik köztük a dolog. A szakítás okát nem részletezte, mert nem akarta még jobban megbántani a lányt. A férfit azért is sokkolta ez az eset, mert szó szerint semmi sem utalt egy ilyen otthonra, se a nő megjelenése, se a viselkedése: „Hihetetlen volt látni, milyen helyen él.”