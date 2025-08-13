Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 13., szerda

Travis Kelce elárulta, hogyan szeretettek egymásba Taylor Swifttel — Az NFL sztárja érzelmes interjúban mesélt a kapcsolatukról

2025.08.13.
Travis Kelce felidézte, hogyan szerettek egymásba Taylor Swifttel. A Kansas City Chiefs GQ magazinnak adott és augusztus 12-én megjelent interjújában arról beszélt, mi hozta és tartja össze őket a popsztárral.

A Kansas City Chiefs tight endje egy a GQ magazinnak adott interjúban emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor beleszeretett Taylor Swiftbe, és visszatekintett viharos kapcsolatuk kezdetére.

Taylor Swift, left, and Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce walk off the field after the trophy ceremony following the Chiefs' 32-29 victory over the Buffalo Bills in the AFC Championship Game on Jan. 26, 2025, at GEHA Field at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri. (Emily Curiel/Kansas City Star/Tribune News Service via Getty Images)
Taylor Swift és Travis Kelce kapcsolata 2023-ban kezdődött
Forrás: Getty Images

Travis Kelce nem tervezte, hogy beleszeret Taylor Swiftbe

„Soha semmit sem csináltam kontrollált, szervezett módon. Amikor azt mondom, hogy minden olyan természetes volt, azt úgy értem, hogy egyszerűen beleszerettünk egymásba, csak azért, mert egy szobában ültünk együtt” – mesélte Kelce a magazinnak a kapcsolatuk hajnaláról.

Az NFL-sztár szerint a hasonló személyiségük miatt szerettek egymásba Taylor Swifttel, és elárulta, hogy amióta 2023 októberében nyilvánosságra hozták románcukat, a kapcsolatuk még erősebbé vált.

„Két vidám ember vagyunk, akiknek az erkölcse megköveteli, hogy mindenkit úgy fogadjanak el, amilyen” — mondta magáról és Swiftről, majd hozzátette: „Minden értékünket megosztjuk egymással. Ez valahogy csak úgy megtörtént”.

Travis Kelce és Taylor Swift kapcsolata először 2023 szeptemberében vált pletykák tárgyává, miután a énekesnő többször is megjelent a sportoló NFL-meccsein. A pár később, 2023 októberében erősítette meg kapcsolatát, amikor kéz a kézben jelentek meg a Saturday Night Live afterparty-ján.

Taylor Swift pár napja Travis és Jason Kelce podcastjában jelentette be az új albumát, amelyen állítólag a szerelmükről is énekel majd. 

