Travis Kelce elárulta, hogyan szeretettek egymásba Taylor Swifttel — Az NFL sztárja érzelmes interjúban mesélt a kapcsolatukról

A Kansas City Chiefs tight endje egy a GQ magazinnak adott interjúban emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor beleszeretett Taylor Swiftbe, és visszatekintett viharos kapcsolatuk kezdetére.

Taylor Swift és Travis Kelce kapcsolata 2023-ban kezdődött

Forrás: Getty Images

Travis Kelce nem tervezte, hogy beleszeret Taylor Swiftbe

„Soha semmit sem csináltam kontrollált, szervezett módon. Amikor azt mondom, hogy minden olyan természetes volt, azt úgy értem, hogy egyszerűen beleszerettünk egymásba, csak azért, mert egy szobában ültünk együtt” – mesélte Kelce a magazinnak a kapcsolatuk hajnaláról.

Az NFL-sztár szerint a hasonló személyiségük miatt szerettek egymásba Taylor Swifttel, és elárulta, hogy amióta 2023 októberében nyilvánosságra hozták románcukat, a kapcsolatuk még erősebbé vált.

„Két vidám ember vagyunk, akiknek az erkölcse megköveteli, hogy mindenkit úgy fogadjanak el, amilyen” — mondta magáról és Swiftről, majd hozzátette: „Minden értékünket megosztjuk egymással. Ez valahogy csak úgy megtörtént”.

Travis Kelce és Taylor Swift kapcsolata először 2023 szeptemberében vált pletykák tárgyává, miután a énekesnő többször is megjelent a sportoló NFL-meccsein. A pár később, 2023 októberében erősítette meg kapcsolatát, amikor kéz a kézben jelentek meg a Saturday Night Live afterparty-ján.

Taylor Swift pár napja Travis és Jason Kelce podcastjában jelentette be az új albumát, amelyen állítólag a szerelmükről is énekel majd.