Nagymamák, zárjátok a fiókotokat: a hajháló lehet a legstílusosabb kiegészítő − Katalin hercegné is ezt viseli

Nem hittük volna, hogy valaha is leírjuk, de ez van: 2025 legmenőbb kiegészítője nem más, mint a hajháló!

Katalin hercegné is kipróbálta a hajháló trendet.

Forrás: Getty Images

Granny-glam: ha Katalin hercegné is hajhálót visel, te mire vársz?!

Az év legmeglepőbb trendje

Ha valamit nem láttunk jönni idén, az az, hogy nagymamáink savanyú sorsú dauerkiegészítője után áhítozik majd minden divatőrült, pedig nagy valószínűséggel ez vár majd ránk.

Ne ránk mutogass, mi csak a hír hozói vagyunk: az a helyzet, hogy már Katalin hercegné, Cara Delevingne és Tracee Ellis Ross is magáévá tette ezt a meglepő trendet és tökéletesen prezentálták, hogy aki stílusos, az bizony bármit felvehet, úgy néz majd ki benne, mint akit egy divatmagazin címlapjáról szalajtottak.

Vintage darab újragondolva

Katalin hercegné egy istentiszteleten viselte a hajhálót.

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné egy húsvéti istentiszteleten villantotta meg ezt a filléres frizurakiegészítőt, amit a szolid kontyára húzott és ránézve azt kell mondanunk, hogy tökéletesen látjuk a víziót és egy új szintre emelte Katalin megjelenését.

Cara Delevingne Jeff Bezos esküvőjén viselt hajhálót.

Forrás: Getty Images

Cara Delevingne Jeff Bezos esküvőjén jelent meg 2025 divattrendjével a fején, amit egy szalmakalappal és sötét napszemüveggel kombinált, amitől igazi kifinomult femme fatale-nak nézett ki.

Tracee Ellis Ross volt a legbevállalósabb: ő egy friss, street style újragondolásban mutatta meg a hajháló sokszínűségét.

Hogyan viseld, ha nem vagy sem szupermodell, sem hercegné?

Először is, menj biztosra: viseld egyszerű, basic darabokkal, amíg még kicsit bizonytalan vagy, és ha nem szeretnéd úgy érezni, hogy mindenki téged bámul. Ha pedig már felvetted a don't care attitűdöt, ideje a színes, gyöngyös, teljesen elborult outfiteknek!