Homokszem került a gépezetbe? Selena Gomez nem jelent meg Brooklyn Beckhamék eskümegújításán

Selena Gomez távol maradt Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eskümegújító eseményétől, amit Nicola családja és közeli barátai körében tartottak. Felmerül a kérdés: már nem tartanak igényt a barátságra? Esetleg pont fordítva?
A már-már ikonikus barátságuk során a három jó barát viccesen, sokszor még „throuple”-ként is hivatkoztak magukra. Például egy mexikói újévi nyaraláson Selena Instagram-posztjában így fogalmazott: „Fine calls us a throuple #foreverplusone” – Ami magyarul annyit tesz, hogy hármas kapcsolatban vannak. Később Nicola is elmondta egy interjúban, hogy „ő és a férje csak viccelnek azzal, hogy throuple-ként vannak együtt”, de a jó kapcsolat és a mély összetartozás tényleg valós Selenával. De akkor mi történhetett?
Többen úgy gondolják, hogy Selena azért nem jelent meg az esküújításon, mert „oldalt választott” – vagy talán csak szerette volna elkerülni a Beckham család feszültségét.
És ha már a megújítás. Nicola az édesanyja 1985-ös menyasszonyi ruháját alakíttatta át, ami egy igazán romantikus, egyedi választás volt.
Selena Gomez mindeddig Brooklyn és Nicola Instagram-posztjait se lájkolta, ami azért valljuk be, elég érdekessé teszi az ügyet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.