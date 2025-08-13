Homokszem került a gépezetbe? Selena Gomez nem jelent meg Brooklyn Beckhamék eskümegújításán

Selena Gomez távol maradt Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eskümegújító eseményétől, amit Nicola családja és közeli barátai körében tartottak. Felmerül a kérdés: már nem tartanak igényt a barátságra? Esetleg pont fordítva?

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham kizárták Selena Gomezt a hármasukból?

Forrás: Dave Benett Collection

Selena Gomez kiszállt a hármas szövetségből?

A már-már ikonikus barátságuk során a három jó barát viccesen, sokszor még „throuple”-ként is hivatkoztak magukra. Például egy mexikói újévi nyaraláson Selena Instagram-posztjában így fogalmazott: „Fine calls us a throuple #foreverplusone” – Ami magyarul annyit tesz, hogy hármas kapcsolatban vannak. Később Nicola is elmondta egy interjúban, hogy „ő és a férje csak viccelnek azzal, hogy throuple-ként vannak együtt”, de a jó kapcsolat és a mély összetartozás tényleg valós Selenával. De akkor mi történhetett?

Többen úgy gondolják, hogy Selena azért nem jelent meg az esküújításon, mert „oldalt választott” – vagy talán csak szerette volna elkerülni a Beckham család feszültségét.

És ha már a megújítás. Nicola az édesanyja 1985-ös menyasszonyi ruháját alakíttatta át, ami egy igazán romantikus, egyedi választás volt.

Selena Gomez mindeddig Brooklyn és Nicola Instagram-posztjait se lájkolta, ami azért valljuk be, elég érdekessé teszi az ügyet.