Homokszem került a gépezetbe? Selena Gomez nem jelent meg Brooklyn Beckhamék eskümegújításán

Hajdú Viktória
2025.08.13.
Feloszlott a hármas csapat? Nem tudni, de annyi bizonyos, hogy Selena Gomez nem volt ott Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eskümegújításán. Vajon oldalt választott az énekeső a Beckham-vitában?

Selena Gomez távol maradt Brooklyn Beckham és Nicola Peltz  eskümegújító eseményétől, amit Nicola családja és közeli barátai körében tartottak. Felmerül a kérdés: már nem tartanak igényt a barátságra? Esetleg pont fordítva? 

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham, Selena Gomez
Nicola Peltz és Brooklyn Beckham kizárták Selena Gomezt a hármasukból?
Selena Gomez kiszállt a hármas szövetségből? 

A már-már ikonikus barátságuk során a három jó barát viccesen, sokszor még „throuple”-ként is hivatkoztak magukra. Például egy mexikói újévi nyaraláson Selena Instagram-posztjában így fogalmazott: „Fine calls us a throuple #foreverplusone” – Ami magyarul annyit tesz, hogy hármas kapcsolatban vannak. Később Nicola is elmondta egy interjúban, hogy „ő és a férje csak viccelnek azzal, hogy throuple-ként vannak együtt”, de a jó kapcsolat és a mély összetartozás tényleg valós Selenával. De akkor mi történhetett? 

Többen úgy gondolják, hogy Selena azért nem jelent meg az esküújításon, mert „oldalt választott” –  vagy talán csak szerette volna elkerülni a Beckham család feszültségét. 

És ha már a megújítás. Nicola az édesanyja 1985-ös menyasszonyi ruháját alakíttatta át, ami egy igazán romantikus, egyedi választás volt.

Selena Gomez mindeddig Brooklyn és Nicola Instagram-posztjait se lájkolta, ami azért valljuk be, elég érdekessé teszi az ügyet.

