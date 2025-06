Shane Tusup kislánya egyéves lett: Aurorának csodás szülinapi partit rendeztek - VIDEÓ

Shane Tusup az Instagram-oldalán az elmúlt napokban többször is posztolt kislányáról. Aurora egyéves lett, és a szülei nem is lehetnek büszkébbek rá. Az egykori úszóedző először egy fotósorozatot tett közzé, amin a kislány 9, 10, és 11 hónapos, majd születésnapja alkalmából egy újszülöttkori képet is megosztottak.

Shane Tusup kislánya, Aurora egyéves lett

Utóbbihoz megható üzenetet is mellékeltek a szülők:

„Egy évvel ezelőtt, májusban, lettünk család. Egy éve megszületett a csodánk. Aurora egyéves lett… mi pedig még mindig alig tudjuk felfogni, hogy a világ leggyönyörűbb mosolya most már minden nap itt ragyog velünk. Május mostantól nem csak egy hónap. Ez a legszebb történetünk kezdete. Amikor egy apró kis lélek mindent megváltoztatott. Egy éve minden perc értelmet nyert. A nevetések, az álmatlan éjszakák, a könnyek és a végtelen ölelések. Boldog születésnapot, édes Auroránk! Te vagy a világunk, a szívünk legmélyebb dobbanása."

Shane Tusup kislányának hercegnőpartit rendeztek

Aztán a szülők videóban mutatták meg, hogy telt a kis Aurora születésnapi partija. Minden rózsaszínben és lilában úszott, csodás édességeket kóstolhattak a vendégek, és volt lufikastély is, hiszen egy igazi hercegnőnek az is dukál.

Nemrég egyébként Shane Tusupnak is születésnapja volt, 37 éves lett, és mint fogalmazott, ez volt az eddigi legszebb születésnapja. Az ünnepet szűk családi körben töltötte, de Aurora jelenléte tette igazán emlékezetessé a pillanatokat.