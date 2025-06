Ezt a 4 határt húzd meg szakítás után, hogy tovább tudj lépni! – A szakértő elárulja

Egy szakítás sosem könnyű. Ilyenkor a szíved darabokban, a fejed tele kérdésekkel, a telefonod pedig maga a kísértés melegágya. Ismerős? A gyógyulás és feldolgozás első lépése, hogy meghúzod azokat a határokat, amik megvédenek – nemcsak az exedtől, hanem saját magadtól is a nehezebb pillanatokban.

Szakítás után ne engedj az exed kísértésének

Forrás: Shutterstock

A 4 legfontosabb határvonal szakítás után

1. Tarts szünetet a kapcsolattartásban

Ez talán a legnehezebb lépés, főleg, ha még mindig vannak érzéseid a lezárult kapcsolat iránt. De az „ártatlan” csevegések sokszor újrakezdéshez, majd újabb csalódáshoz vezetnek. Egy szakítás utáni időszakban fontos, hogy legyen legalább néhány hét teljes csend: nincs üzenet, nincs sztorira reagálás, és próbáld meg elkerülni a törzshelyeit is.

2. Kövesd ki a social médiában

Ne akard mélyíteni a sebeket azzal, hogy a közösségi médiában szembe jöhet veled egy új követése, egy bulis fotója vagy egy ismeretlen név a kommentjeinél… Az ilyen szűrt digitális detox ilyenkor ajándék, nem büntetés. Ez is segíti a szakítás feldolgozását, és megóv attól, hogy visszarántson egy lezárt kapcsolat.

3. Mondd el a barátaidnak, mire van szükséged

A barátok jót akarnak – de néha épp ezzel okoznak fájdalmat. Ha nem szeretnél hallani az exedről a szakítás után, kérd meg őket, hogy ne hozzák szóba. Ugyanígy, ha egyszer ki akarod beszélni magadból a fájdalmat, szólj előre, hogy most csak az értő befogadásukra van szükséged. Tudd, mit vársz tőlük, és ezt merd is elmondani – ez is része a szakítás egészséges feldolgozásának.

4. Ne akarj azonnal a barátja lenni

Szakítás után barátság – papíron ez szépen hangzik: érettség, béke, tisztelet… A valóságban viszont gyakran csak arról szól, hogy ne kelljen teljesen elengedni a másikat. A barátság később még kialakulhat, ha tényleg ott a helye. Most viszont te vagy a fontos, és először magadra kell figyelned. Egy lezáratlan kapcsolat csak visszahúzhat a szakítás fájdalmas szakaszaiba.

Ebben az igen megterhelő érzelmi helyzetben a kapcsolattartás leredukálása, vagyis a határok meghúzása segít abban, hogy tisztán tudjunk gondolkodni, és rendezzük a saját érzéseinket. Határok nélkül könnyen szerepkonfúzióba kerülhetünk, fantáziákat építhetünk becsapva önmagunkat, és megnehezítve az elengedést. A valóságban azonban gyakran nem lehet egyik pillanatról a másikra teljesen elszakadni a másiktól. Sok esetben gyerek, háziállat, személyes holmik, akár közös vállalkozás is lehetetlenné teszi a teljes vagy azonnali leválást. Ilyenkor érdemes a feleknek megegyezni egy olyan kapcsolattartási csatorna használatában, amely lehetőség szerint a legszemélytelenebb - mint az e-mail -, és ahol szükség esetén felvehetik egymással a kapcsolatot. Ebben az esetben érdemes a racionális, lényegre törő kommunikációra törekedni, és csak indokolt esetben keresni a másikat

- mondta Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, aki azt is hozzátette, a szakítás lényegében egy összetett gyászfolyamat, amelyben egyszerre veszítünk el egy személyt és a vele közös múltunkat, jelenünket, valamint jövőnket.