Megszületett a TV2 sztárjának első gyermeke – nehéz szülés után számolt be az örömhírről

Kafi Rea Milla januárban jelentette be, hogy férjével első gyermeküket várják. A szomáliai származású modell azóta is rendszeresen osztott meg pillanatokat a várandósság időszakáról, most pedig az Instagramon tudatta követőivel: megszületett kisfia, akit Jonatánnak neveztek el.

Megszületett Kafi Rea Milla kisbabája

Forrás: Instagram

A modell őszintén beszélt arról is, hogy a szülés nem indult meg magától, ezért az orvosoknak kellett beavatkozniuk. Mint mondta, nehezen fogadta el ezt. nagy fájdalmai voltak, de örül, hogy sikerült természetes úton világra hoznia a kisfiát.

„Megérkezett kis Jonatán.Hivatalosan is háromtagú család vagyunk. Nagyon köszönöm és hálás vagyok mindannyiótoknak, hogy itt vagytok és mindig írtatok. Készítettem egy rövid videót a YouTube csatornámra, amiben megosztom, hogy milyen voltak az elmúlt hét. Ha érdekel, nézzétek meg, írjátok meg a kérdéseiteket a videó alatt, és a következő videómban válaszolok rájuk" - írta Kafi Rea Milla a közösségi oldalán.

A szomáliai származású modell korábban a celebműsorok világában is feltűnt: a TV2 Ázsia Expressz című kalandreality-jében is szerepelt.