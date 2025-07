Küldd minél gyakrabban a gyerekeket a nagyszülőkhöz: ezzel meghosszabbíthatod az életüket

Hihetetlen, de igaz: egy friss kutatás szerint azok a nagyszülők, akik rendszeresen vigyáznak az unokáikra, jelentősen jobb egészségnek örvendhetnek, mint az unokával nem rendelkező kortársaik. Ez még nem minden, a kutatás arra is rámutatott, hogy a gyerekekkel gyakran találkozó nagyszülőknél csökkent a demencia kialakulásának kockázata. Úgy látszik, hogy nem csak praktikus, ha az idős rokonok is részt vesznek a gyereknevelésben, hanem kifejezetten egészséges is.

Nagyszülők jelenléte az unokák életében: fontosabb lehet, mint azt korábban bárki gondolta volna

A társaságkedvelő nagyszülőknél kisebb a demencia kialakulásának esélye

A TheSun számolt be arról, hogy bár nincs biztos recept rá, hogy elkerüljük az időskori demenciát, sokat tehetünk azzal, ha gyakran látjuk vendégül a kisunokákat.

10 ezer fővel készült a felmérés, amely során arra voltak kíváncsiak a tudósok, hogy milyen hatással lehet a nagyszülő-unoka kapcsolat az idősek mentális állapotára. Kiderült, hogy a társasági élet, és a fiatalokkal töltött minőségi idő segített a nyugdíjasoknak megőrizni az agyuk frissességét és egészségét.

Erről beszélt a kutatást vezető professzor a így nyilatkozott:

A kutatásunkból egyértelműen kitűnik, hogy igaz az állítás, hogy "használd vagy elveszíted". Szignifikáns összefüggés van aközött, hogy valaki használja-e az agyát társas kapcsolatokban - például az unokákkal töltött idő során - vagy elmagányosodik, és egyre kevesebbet stimulálja az agyát interakciókkal. A társadalmi elszigeteltség ugyanis növeli a demencia kialakulásának kockázatát.

- tette hozzá a kutató. A tanulmány rámutatott arra is, hogy nem kell feladnia a reményt azoknak sem, akiknek nincs unokájuk, ugyanis a nyugdíjasklubok, társas utazások, vagy sétálócsoportok ugyanazt a stimulust képesek megadni az agynak, mint az unokázás. A legfontosabb a kapcsolattartás.