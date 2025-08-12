Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 12., kedd

anya

Te milyen anya vagy, vagy milyen lennél? – A C típusú anyukák lettek a legmenőbbek a TikTokon

Shutterstock - ViDI Studio
anya szülő gyereknevelés
Bednár Dávid
2025.08.12.
Gondolkodtál már azon, hogy milyen szülő vagy, vagy milyen lennél? Lehet, hogy te is beleférsz az új trendi kategóriába. A TikTok-felhasználók szerint most a C-típusú anya a legmenőbb.

Mindenki szeretne a legmenőbb szülő, a legjobb anya lenni – más szülők vagy a gyerekük szemében. A TikTokon és a közösségi oldalakon mostanság bepörgött az új trend, a C-típusú anyákat éltetik világszerte a kommentelők.

anya
Világszerte több millió anya pörgött rá az új nevelési módszerre
Forrás: Shutterstock

A vagy B vagy C? Mit jelent ez?

Eljött az idő, most dönthetsz, melyik kategória passzol hozzád! Pszichológiai tanulmányok két fő típust határoztak meg a szülőknél a nevelési stílus alapján. Az egyik az A-típusú szülő, akinek családi naptára van, mindent előre megtervez, állandóan programokat szervez, és az ő felügyelete alatt zajlik minden, ami a családot érinti. Kifejezetten ellenzi, hogy csemetéje a gyerekkorát a képernyő előtt töltse. 

A B-típusúakat nem érdekli, este 8-kor már alvás legyen, és az sem, hogy a gyerek étrendjét figyelje. Ők a nagyon lazák, az engedékenyek csapatát erősítik. Ha pedig eddig egyik kategória tulajdonságai sem illettek rád, akkor lehet, hogy te a C-típusba tartozol. 

Egy TikToker dobta be először a fogalmat, ami azóta sokfelé elterjedt. Akkor vagy C-típusú szülő, ha valahol a kettő között helyezkedsz el. Tudod uralni a káoszt, de valamikor inkább nem erőlteted, hogy minden rendben legyen: például elviszed a gyereket késés nélkül egy szülinapi zsúrra, de lehet, hogy felemás cipőt adsz rá. Ha világos határokat szabsz, de ugyanakkor rugalmas vagy, és fontos számodra a gyerek érzelmi stabilitása, akkor C-típusú anya vagy.

A C-típusú anya jó tulajdonságai

A C kategóriájú mamik részt vesznek a gyerek iskolai- vagy sportrendezvényein, de nem tolják túl. Ott vannak a mellette, ha valamilyen problémája van, de arra ösztönzik, hogy oldja meg egyedül. Magas érzelmi intelligenciával, együttérzéssel kezelnek mindent, de önállóságra nevelik a gyereket. Ez az egyensúly szakértők szerint segíthet, hogy a gyerekek felnőttkorukra kiegyensúlyozottak és rátermettek legyenek. 

Trollkodás a C-típus ellen

Minden új dolog megosztó lehet, és a legtöbben éljenzik az új, nem hivatalos fogalmat, de az interneten a kétkedők is beindultak. Mikor megismerték ezt a nevelési stílust, sokan azt mondták, ez a módszer nem tartható sokáig, és a végén úgyis a B-típusba csúszik át mindenki. Mások pedig azt vonták kétségbe, hogy az állandó egyensúly fenntartása a szigorúság és a lazaság között egy idő után kiégéshez vagy lelki válsághoz vezethet.

@kmed96 Someone come ogranize my pantry 🥲 #fyp #mom ♬ som original - andromeda

