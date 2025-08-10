Imádott fiával pózol David Beckham: "Hogy változnak az idők...." - Fotó

Vicces megjegyzéssel idézte fel a múltat David Beckham Saint-Tropez-ban. A világsztár posztban konstatálta: rohan az idő, a gyerekek pedig felnőttek és változnak a szerepek.

David Beckhamnek mindig fontos volt a családja

David Beckham és fia közös pillanata az étteremben

A korábbi angol válogatott sztár Instagram-posztban osztott meg egy családi vacsorán készült képet, amelyen fiával, Cruz Beckhammel pózol. A fotó a nyaralásukon Saint-Tropez-ban készült, ahol a Beckham család nyaral.

David Beckham és családja Saint-Tropez-ban nyaral

A fekete-fehér felvételen Cruz a homárvacsora előtt az apja nyakába akaszt egy szalvétát, amin David Beckham láthatóan jól szórakozott. „Hogy megváltoztak az idők, régen én tettem rád az előkét! Úgy tűnik, @Cruzbeckham, most már nekem kell figyelnem arra, hogy ne egyem le magam” – írta a posztban.

Beckhamnek hiányzik Brooklyn

A családi nyaraláson természetesen nincs ott Brooklyn és Nicola, de a feszültségek és a teljes eltávolodás ellenére David Beckham támogatóan reagált fia legújabb közösségimédia-posztjára, amelyben Brooklyn a spagetti carbonara receptjét mutatta be lépésről lépésre. A saját szószmárkát is piacra dobó Brooklyn a héten osztotta meg a videót követőivel, édesapja pedig lájkolta a bejegyzést.