Imádott fiával pózol David Beckham: "Hogy változnak az idők...." - Fotó

Közös apa-fia pillanatról tett közzé képet az Instagramon a korábbi angol válogatott futballista. David Beckham egy családi vacsorán készült fotót osztott meg követőivel.

Vicces megjegyzéssel idézte fel a múltat David Beckham Saint-Tropez-ban. A világsztár posztban konstatálta: rohan az idő, a gyerekek pedig felnőttek és változnak a szerepek. 

David Beckham és családja a francia riviérán nyaral
David Beckhamnek mindig fontos volt a családja
Forrás: WireImage

David Beckham és fia közös pillanata az étteremben 

A korábbi angol válogatott sztár Instagram-posztban osztott meg egy családi vacsorán készült képet, amelyen fiával, Cruz Beckhammel pózol. A fotó a nyaralásukon Saint-Tropez-ban készült, ahol a Beckham család nyaral. 

Exclusif - Prix Spécial - No web - David et Victoria Beckham, avec leur fils Cruz Beckham et sa compagne Jackie Apostel poursuivent leurs vacances sur le yacht Bloody Bay au large de Saint-Tropez, le 6 août 2025. Entre deux baignades, Cruz Beckham jouait de la guitare pour sa chère et tendre, allongée près de lui. De son côté, Victoria Beckham ne manquait pas de prendre David Beckham en photo, toujours aussi amoureuse, 26 ans après leur mariage. Exclusive - Special Price - No web - David and Victoria Beckham, with their son Cruz Beckham and his partner Jackie Apostel, continue their vacation on the yacht Bloody Bay off the coast of Saint-Tropez, on August 6, 2025. Between swims, Cruz Beckham played guitar for his beloved, who was lying next to him. For her part, Victoria Beckham made sure to take pictures of David Beckham, still as in love as ever, 26 years after their marriage.
David Beckham és családja  Saint-Tropez-ban nyaral
Forrás: Northfoto

A fekete-fehér felvételen Cruz a homárvacsora előtt az apja nyakába akaszt egy szalvétát, amin David Beckham láthatóan jól szórakozott. „Hogy megváltoztak az idők, régen én tettem rád az előkét! Úgy tűnik, @Cruzbeckham, most már nekem kell figyelnem arra, hogy ne egyem le magam” – írta a posztban.

Beckhamnek hiányzik Brooklyn

A családi nyaraláson természetesen nincs ott Brooklyn és Nicola, de a feszültségek és a teljes eltávolodás ellenére David Beckham támogatóan reagált fia legújabb közösségimédia-posztjára, amelyben Brooklyn a spagetti carbonara receptjét mutatta be lépésről lépésre. A saját szószmárkát is piacra dobó Brooklyn a héten osztotta meg a videót követőivel, édesapja pedig lájkolta a bejegyzést.

