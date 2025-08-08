Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Sikeres gyereket akarsz? Akkor erre az egyetlen dologra kellene figyelned a gyereknevelés során

E+ - StockPlanets
szülő szigor gyereknevelés
Bába Dorottya
2025.08.08.
Sok kritika éri az Y és Z generáció körében elterjedt „hópihe nevelést". Egy kutatás végre megfejtette, melyik gyereknevelési stílusst kell alkalmaznunk ahhoz, hogy a gyerekünk sikeres legyen.

Minden szülő sikeres gyereket akar, ám sokan tévúton járnak. Ezer meg egy tanácsadó könyv, tartalom létezik gyereknevelés témakörében, melyek gyakran bocsátkoznak szélsőségekbe – szülő legyen a talpán, aki képes az instrukciókon kiigazodni. Egy friss kutatás eredménye szerint egyetlen dologra kell odafigyelni, hogy javítsuk gyerekünk boldogulási esélyeit.

Gyereknevelés: szigor vagy megengedés
Gyereknevelés során egyetlen dolgot kell betartani, hogy sikeres legyen a poronty.
Forrás: E+

Kutatás a gyereknevelésről – Meglepő eredménnyel

Egy brit egyesület kutatásában mintegy 6000 gyerek adatait vették górcső alá, a kutatók pedig a poronty iskolai teljesítményét, valamint a gyereknevelési stílus összefüggéseit keresték. A felmérés kétéves kortól egészen 10-11 éves korukig követte a gyerekeket, a vizsgálatok pedig a családdal, gyerekfelügyeleti szervekkel, tanárokkal készült interjúkat, illetve az iskolai eredményeket tartalmazták.

Az adatok kiértékelésekor arra a megállapításra jutottak, hogy akik tekintélyelvű(bb) nevelésben részesültek, jobb eredményeket étek el, mint azok, akiknél a „gyengéd nevelés” módszerét alkalmazták.

A szülők által felállított korlátok 5-7 éves korban is jobb iskolai eredményekhez vezetnek, a szigor és következetesség pozitív hatása pedig 11 éves kor után is kitart. Ez a kutatás sikeresen megcáfolta az Y és Z generációs szülők megengedő nevelésének feltételezett előnyeit. De mit is takar a kifejezés pontosan?

Elátkozott generáció, avagy a nem nevelés hátulütői

A napjainkban divatos gentle parenting, vagyis a „gyengéd nevelés” lényege, hogy kerüli a büntetést, a kiabálást, a „nem” szó használatát, a gyerek önismeretét, saját viselkedésének megértését helyezi a középpontba. Kíméli a gyereket a lelki traumáktól, inkább tekint magára edzőként, semmint nevelőként.

Ennek a gyereknevelési stílusnak meg van az a hátulütője, hogy a gyerek nem ismeri meg a korlátait, azt, hogy tetteinek következményei vannak.

A tanulmány szerint azok a gyerekek, akiknél a megengedő nevelést alkalmazták önmagukat sem képesek szabályozni, hajlamosabbak a tanulási folyamatot megzavaró viselkedésre. Tanárok beszámolói szerint ilyen diákokkal jóval nehezebb szót érteni, ilyen körülmények között pedig nehéz is tanulmányi eredményt elérni.

Miért hatékonyabb a szigorú gyereknevelés?

A tanulmány eredménye alapján a magasabb szülői korlátok révén a gyerek hatékonyabban vág neki az elvárásoknak, mivel kialakult benne a belső önszabályozás. A szülői szigor révén a hierarchiát, alázatot, tapasztaltabbak tiszteletét is könnyebben elsajátítja a gyerek. Szülői korlátok felállításával bizonyítottan jobb a konfliktuskezelése, felelősségvállalása, ami lényeges a társadalomba való beilleszkedésben.

A jól strukturált otthoni környezet, következetesség jótékonyan járul hozzá a csemete társadalmi és tanulmányi sikereihez.

Fontos azonban leszögezni, hogy a szigorú, következetes gyereknevelés nem egyenlő a „ridegtartással”, hisz a gyerek jellemfejlődéséhez szükséges a feltétel nélküli szeretet, a kötődés. Azonban nem szabad átesni a ló túloldalára, hisz a kutatás remekül bemutatta, milyen következményei vannak, ha nevelés során elfelejtünk korlátokat felállítani.

Állj ellen a legerősebb szülői ösztönödnek - Ezért hagyd unatkozni a gyereket

Az unalom nem ellenség, hanem a gyerekfejlődés és a kreativitás egyik legtermészetesebb motorja.

Állj ellen a legerősebb szülői ösztönödnek - Ezért hagyd unatkozni a gyereket

Veszélyes nevelési stílusok, amelyek inkább ártanak, mint használnak

A szülőség nem könnyű feladat, és a divatos vagy kevésbé trendi nevelési módszerek sem mindig könnyítik meg a gyereknevelést. A jó szülő-gyerek kapcsolat kialakítása minden szülő számára elsődleges, minden apa és anya azon dolgozik, hogy a csemetét a lehető legkevesebb trauma érje, és ezért mindent meg is tesznek. Közben észrevétlenül vesznek fel veszélyes nevelési stílusokat, amelyek a gyerek jövőjére nézve többe ártanak, mint használnak.

Veszélyes nevelési stílusok, amelyek inkább ártanak, mint használnak

„Fogom és kidobom a kukába" − Az ország legszigorúbb édesanyja szélsőséges módszerekkel nevel

Kidobott játékok, kötelező házimunka, és édességmegvonás. Egy szigorú édesanya furcsa módszerrel próbálja meg az életre nevelni 5 és 6 éves gyerekeit.

„Fogom és kidobom a kukába" − Az ország legszigorúbb édesanyja szélsőséges módszerekkel nevel

 

