Sikeres gyereket akarsz? Akkor erre az egyetlen dologra kellene figyelned a gyereknevelés során

Minden szülő sikeres gyereket akar, ám sokan tévúton járnak. Ezer meg egy tanácsadó könyv, tartalom létezik gyereknevelés témakörében, melyek gyakran bocsátkoznak szélsőségekbe – szülő legyen a talpán, aki képes az instrukciókon kiigazodni. Egy friss kutatás eredménye szerint egyetlen dologra kell odafigyelni, hogy javítsuk gyerekünk boldogulási esélyeit.
Egy brit egyesület kutatásában mintegy 6000 gyerek adatait vették górcső alá, a kutatók pedig a poronty iskolai teljesítményét, valamint a gyereknevelési stílus összefüggéseit keresték. A felmérés kétéves kortól egészen 10-11 éves korukig követte a gyerekeket, a vizsgálatok pedig a családdal, gyerekfelügyeleti szervekkel, tanárokkal készült interjúkat, illetve az iskolai eredményeket tartalmazták.
Az adatok kiértékelésekor arra a megállapításra jutottak, hogy akik tekintélyelvű(bb) nevelésben részesültek, jobb eredményeket étek el, mint azok, akiknél a „gyengéd nevelés” módszerét alkalmazták.
A szülők által felállított korlátok 5-7 éves korban is jobb iskolai eredményekhez vezetnek, a szigor és következetesség pozitív hatása pedig 11 éves kor után is kitart. Ez a kutatás sikeresen megcáfolta az Y és Z generációs szülők megengedő nevelésének feltételezett előnyeit. De mit is takar a kifejezés pontosan?
A napjainkban divatos gentle parenting, vagyis a „gyengéd nevelés” lényege, hogy kerüli a büntetést, a kiabálást, a „nem” szó használatát, a gyerek önismeretét, saját viselkedésének megértését helyezi a középpontba. Kíméli a gyereket a lelki traumáktól, inkább tekint magára edzőként, semmint nevelőként.
Ennek a gyereknevelési stílusnak meg van az a hátulütője, hogy a gyerek nem ismeri meg a korlátait, azt, hogy tetteinek következményei vannak.
A tanulmány szerint azok a gyerekek, akiknél a megengedő nevelést alkalmazták önmagukat sem képesek szabályozni, hajlamosabbak a tanulási folyamatot megzavaró viselkedésre. Tanárok beszámolói szerint ilyen diákokkal jóval nehezebb szót érteni, ilyen körülmények között pedig nehéz is tanulmányi eredményt elérni.
A tanulmány eredménye alapján a magasabb szülői korlátok révén a gyerek hatékonyabban vág neki az elvárásoknak, mivel kialakult benne a belső önszabályozás. A szülői szigor révén a hierarchiát, alázatot, tapasztaltabbak tiszteletét is könnyebben elsajátítja a gyerek. Szülői korlátok felállításával bizonyítottan jobb a konfliktuskezelése, felelősségvállalása, ami lényeges a társadalomba való beilleszkedésben.
A jól strukturált otthoni környezet, következetesség jótékonyan járul hozzá a csemete társadalmi és tanulmányi sikereihez.
Fontos azonban leszögezni, hogy a szigorú, következetes gyereknevelés nem egyenlő a „ridegtartással”, hisz a gyerek jellemfejlődéséhez szükséges a feltétel nélküli szeretet, a kötődés. Azonban nem szabad átesni a ló túloldalára, hisz a kutatás remekül bemutatta, milyen következményei vannak, ha nevelés során elfelejtünk korlátokat felállítani.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.