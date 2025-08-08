Sikeres gyereket akarsz? Akkor erre az egyetlen dologra kellene figyelned a gyereknevelés során

Minden szülő sikeres gyereket akar, ám sokan tévúton járnak. Ezer meg egy tanácsadó könyv, tartalom létezik gyereknevelés témakörében, melyek gyakran bocsátkoznak szélsőségekbe – szülő legyen a talpán, aki képes az instrukciókon kiigazodni. Egy friss kutatás eredménye szerint egyetlen dologra kell odafigyelni, hogy javítsuk gyerekünk boldogulási esélyeit.

Gyereknevelés során egyetlen dolgot kell betartani, hogy sikeres legyen a poronty.

Kutatás a gyereknevelésről – Meglepő eredménnyel

Egy brit egyesület kutatásában mintegy 6000 gyerek adatait vették górcső alá, a kutatók pedig a poronty iskolai teljesítményét, valamint a gyereknevelési stílus összefüggéseit keresték. A felmérés kétéves kortól egészen 10-11 éves korukig követte a gyerekeket, a vizsgálatok pedig a családdal, gyerekfelügyeleti szervekkel, tanárokkal készült interjúkat, illetve az iskolai eredményeket tartalmazták.

Az adatok kiértékelésekor arra a megállapításra jutottak, hogy akik tekintélyelvű(bb) nevelésben részesültek, jobb eredményeket étek el, mint azok, akiknél a „gyengéd nevelés” módszerét alkalmazták.

A szülők által felállított korlátok 5-7 éves korban is jobb iskolai eredményekhez vezetnek, a szigor és következetesség pozitív hatása pedig 11 éves kor után is kitart. Ez a kutatás sikeresen megcáfolta az Y és Z generációs szülők megengedő nevelésének feltételezett előnyeit. De mit is takar a kifejezés pontosan?

Elátkozott generáció, avagy a nem nevelés hátulütői

A napjainkban divatos gentle parenting, vagyis a „gyengéd nevelés” lényege, hogy kerüli a büntetést, a kiabálást, a „nem” szó használatát, a gyerek önismeretét, saját viselkedésének megértését helyezi a középpontba. Kíméli a gyereket a lelki traumáktól, inkább tekint magára edzőként, semmint nevelőként.

Ennek a gyereknevelési stílusnak meg van az a hátulütője, hogy a gyerek nem ismeri meg a korlátait, azt, hogy tetteinek következményei vannak.

A tanulmány szerint azok a gyerekek, akiknél a megengedő nevelést alkalmazták önmagukat sem képesek szabályozni, hajlamosabbak a tanulási folyamatot megzavaró viselkedésre. Tanárok beszámolói szerint ilyen diákokkal jóval nehezebb szót érteni, ilyen körülmények között pedig nehéz is tanulmányi eredményt elérni.