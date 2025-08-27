Ez nem egy Benjamin Button különös élete sztori, ez a valóság: egy 1994-ben lefagyasztott embrió ugyanis egészséges csecsemőként látta meg a napvilágot 2025 nyarán. Harminc évig volt mesterséges körülmények között tartva a magzat, mire a meddő Lindsey Pierce és a férje Tim Pierce megkapta a lehetőséget, hogy világra segítsék a kisgyermeket. A lombikbébi programjuk nem volt egyszerű, ugyanis még a 90-es évek technológiájával volt krioprezerválva az embrió, ami azóta már elavult technikának számít. Ennek ellenére az orvostudomány csillagos ötösre vizsgázott a mesterséges megtermékenyítés során.

Egy lombikbébi 30 év után látta meg a napvilágot

A gyermek biológiai anyjának köszönhetően valósulhatott meg a lombikbébi program

Nem számít hétköznapi esetnek, hogy több évtizeddel ezelőtt lefagyasztott embriókat ültessenek be gyermekre vágyó nők testébe, de a mostani szülés több szempontból is formabontó volt. A kis embriót ugyanis még Linda Archerd és a volt férje fagyasztatta le 1994 májusában, három másik társaságában. Az egyikőjükkel sikeresen teherbe esett a nő, ezután pedig nem volt már szükségük a másik három magzatra. Azt azonban nem akarta a házaspár, hogy véget érjen az embriók élete, így lefagyasztatták őket, és évtizedeken át keresték a számukra megfelelő szülő-jelölteket. Végül elvált a házaspár, így Lindseyre maradt a döntés, hogy mi legyen a kicsivel, ő pedig keresett egy keresztény családot, amely tagjainak nem lehetett természetes úton gyermeke - és felajánlotta számukra a magzatot. Így találkozott a 30 éves embrió, és a későbbi szülei Tim és Lindsey. A kisfiú végül a Thaddeus Daniel Pierce nevet kapta, és köszöni szépen, ő is, és az anyukája is kicsattanó egészségnek örvend.

Olyan ez mint egy valódi sci-fi filmben

- örvendezett az édesanya, miután sikeres volt a beültetés és a szülés is.