Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 27., szerda Gáspár

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mesterséges megtermékenyítés gyermekáldás lombikbébi
Life.hu
2025.08.27.
Az orvostudomány újabb elképesztő sikert tudhat magáénak. Egy 1994-ben lefagyasztott embrió ugyanis 30 évvel később fogant meg az édesanyja méhében egy lombikbébi program keretében.

Ez nem egy Benjamin Button különös élete sztori, ez a valóság: egy 1994-ben lefagyasztott embrió ugyanis egészséges csecsemőként látta meg a napvilágot 2025 nyarán. Harminc évig volt mesterséges körülmények között tartva a magzat, mire a meddő Lindsey Pierce és a férje Tim Pierce megkapta a lehetőséget, hogy világra segítsék a kisgyermeket. A lombikbébi programjuk nem volt egyszerű, ugyanis még a 90-es évek technológiájával volt krioprezerválva az embrió, ami azóta már elavult technikának számít. Ennek ellenére az orvostudomány csillagos ötösre vizsgázott a mesterséges megtermékenyítés során.

Egy lombikbébi 30 év után látta meg a napvilágot
Egy lombikbébi 30 év után látta meg a napvilágot
Forrás: Forrás: Pexels

A gyermek biológiai anyjának köszönhetően valósulhatott meg a lombikbébi program

Nem számít hétköznapi esetnek, hogy több évtizeddel ezelőtt lefagyasztott embriókat ültessenek be gyermekre vágyó nők testébe, de a mostani szülés több szempontból is formabontó volt. A kis embriót ugyanis még Linda Archerd és a volt férje fagyasztatta le 1994 májusában, három másik társaságában. Az egyikőjükkel sikeresen teherbe esett a nő, ezután pedig nem volt már szükségük a másik három magzatra. Azt azonban nem akarta a házaspár, hogy véget érjen az embriók élete, így lefagyasztatták őket, és évtizedeken át keresték a számukra megfelelő szülő-jelölteket. Végül elvált a házaspár, így Lindseyre maradt a döntés, hogy mi legyen a kicsivel, ő pedig keresett egy keresztény családot, amely tagjainak nem lehetett természetes úton gyermeke - és felajánlotta számukra a magzatot. Így találkozott a 30 éves embrió, és a későbbi szülei Tim és Lindsey. A kisfiú végül a Thaddeus Daniel Pierce nevet kapta, és köszöni szépen, ő is, és az anyukája is kicsattanó egészségnek örvend.

Olyan ez mint egy valódi sci-fi filmben

 - örvendezett az édesanya, miután sikeres volt a beültetés és a szülés is.

Lombikbébi programmal is próbálkozott Berki Krisztián és felesége

Nehezen jött össze a baba.

Pataki Zita meddőségéről vallott

"Kiderült, meddők vagyunk..."

A lombikbébiprogram megközelítése a keresztény vallás két oldaláról

A keresztény vallás két különböző álláspontja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu