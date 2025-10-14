Alkosd újra Buffy Summers outfitjeit — Tökéletes választás az őszi időszakra

A Buffy, a vámpírok réme igazi kultikus sorozattá nőtte ki magát, ami nemcsak a karaktereiben és történetszálaiban alkotott maradandót, hanem a divatjában is. A főszereplő, Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) mindig olyan outfiteket viselt, amelyek egyszerre voltak vagányak, praktikusak és nőiesek – azért reméljük, neked nem kell majd természetfeletti lényeket üldöznöd bennük. Ha te is épp igazi girl powert sugárzó darabokkal szeretnéd feldobni az őszi ruhatáradat, akkor mindenképp maradj velünk!

Buffy Summers a 90-es évek stílusikonja volt

Forrás: AFP

Így alkosd újra Buffy Summers szettjeit!

Ha Buffy stílusát egyetlen ruhadarabbal kellene jellemezni, az egyértelműen a fekete bőrdzseki lenne, amely stílusát tekintve lehet rövid, hosszú és oversized is, egészen a klasszikustól a motoros fazonokig mindent viselt a kiválasztott vadász. Az egyik legikonikusabb outfitjében egy párducmintás ruhával és egy hosszú szárú fekete bőrcsizmával párosította.

Ősszel ez különösen praktikus, mert könnyedén felkaphatod bármire: farmerre, mintás ruhára vagy szoknyákra is. Pillanatok alatt Buffynak érezheted magad ezzel a kiegészítővel!

Mindig tudta, hogyan legyen egyszerre nőies és erős a kisugárzása, így gyakran láthattuk rövid szoknyákban és különböző fazonú csizmákban. Ez a szett lehet a tökéletes választás azokra az őszi estékre, amikor még nincs olyan hideg, és szeretnél kicsit stílusos maradni.

A rövid (általában mintás) szoknyához válassz egy egyszerű fehér pólót vagy egy hosszú ujjú, oversized pulcsit, hogy tökéletes balanszban legyen a szetted!

A bőrruhák királynője a vámpírvadász

Forrás: arhiv/afp

Ki ne emlékezne Buffy pántos, ujj nélküli topjaira, amelyeket előszeretettel vett fel különböző színű bőrnadrágokkal, trapéznadrágokkal és kardigánokkal? Ez az outfit egyértelműen a mai napig megállja a helyét.

A trükk abban rejlik, hogy nyugodtan játssz a színekkel: a bordó, a bézs, a fekete és a sötétkék igazi őszi hatást keltenek. A hűvösebb estéken, pedig csak dobj rá egy bőrdzsekit vagy kardigánt!

Buffy Summers egyszerűen imádta a kiegészítőket: chokerek, keresztmedálok, karkötők, fülbevalók, napszemüvegek. Minden outfitjéhez párosított valamit, amivel feldobhatta az unalmas hétköznapokat (amennyiben volt ideje unatkozni). A megfelelően kiválasztott extra darabbal pillanatok alatt elérheted, hogy egy egyszerű farmer-póló kombóból igazi vámpírvadászszett válhasson!