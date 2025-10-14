Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 14., kedd

Szívfacsaró hírek érkeztek: meghalt D'Angelo a Grammy-díjas legenda

2025.10.14.
A világhírű énekes 51 évesen veszítette életét egy hosszan tartó betegség után. D'Angelo halálának hírét a családja jelentette be.

Szomorú hírek érkeztek a tengerentúlról: Életének 51. életévében elhunyt D'Angelo négyszeres Grammy-díjas R&B énekes. Polgári nevén Michael Eugene Archer október 14-én hunyt el, miután éveken át küzdött a hasnyálmirigyrák ellen. Halálának hírét a zenész családja erősítette meg.

Meghalt D'Angelo Grammy-díjas legenda
Forrás: Getty Images North America

D'Angelo szervezete feladta a küzdelmet

D'Angelo családtagjai arról beszéltek, hogy a zenész hosszú ideje méltóságteljes harcot vívott a daganatos megbetegedése ellen, azonban végül a rák felülkerekedett rajta.

Hosszan tartó és bátor küzdelmet folytatott a rák ellen, azonban most nagy szívfájdalommal kell bejelentenünk, hogy Michael D'Angelo Archer, akit a világ D'Angelo néven ismert meg, hazatért az úrhoz. Ma 2025. október 14-én távozott az élők világából

 - olvasható a család közleményében, amelyet a Variety szemlézett.

D'Angelo hatalmas hagyatékot hagyott maga mögött

A zenész hatalmas úttörőnek számított a neo-soul korszakban, és az R&B legendájaként vonul be a zenetörténelemben. Brown Sugar nevű albumával világhírnévre tett szert, később pedig a Voodoo és a Black Messiah című lemezeivel tette fel az i-re a pontot. Bár mindössze három album kötődik csak a nevéhez, ez is elég volt ahhoz, hogy 4 Grammy-díjat is bezsebeljen értük a bíráktól.

 

