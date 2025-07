Hátborzongató jelenség, mégse kell pánikolni - Így segíti a képzeletbeli barát a gyereket

A gyermekkor egyik legizgalmasabb és legrejtélyesebb jelensége a képzeletbeli barátok megjelenése. Ezek a láthatatlan társak nem csupán a gyerekek fantáziájának szüleményei, hanem fontos érzelmi támaszok is lehetnek, amelyek segítik őket a világ megértésében és a nehézségek feldolgozásában. Ugyanakkor, amikor a képzelet határai elmosódnak, és a gyerek mindennapi életét befolyásolja egy-egy ilyen fantázialény, szülőként érdemes komolyabban venni a jelenséget.

A képzeletbeli barát segít a gyereknek, akár abban is, hogy nyugodtabban aludjon.

Forrás: Shutterstock

A képzeletbeli barátok pszichológiája

A képzeletbeli barátok olyan fantázialények, akik legalább egy napig részt vesznek a gyermek életében – lehetnek emberi vagy mesebeli alakok, de akár játékok vagy más személyes tárgy is, amelyekhez a gyerek személyiséget társít. Régebben a pszichológia ezt a jelenséget izoláltság vagy pszichés zavarok előjelének tartotta, ma azonban már tudjuk, hogy a képzeletbeli barátok megjelenése inkább a kreativitás, az érzelmi intelligencia és a problémamegoldó képességek jele. „Nem kell tehát pánikolni, a fantáziának helye van a gyerek életében!" - mondja dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, aki szerint egy képzeletbeli barát segíthet a gyereknek kifejezni az érzéseit, megnyugodni és biztonságban érezni magát egy olyan világban, amely még tele van ismeretlenekkel és kihívásokkal. Kisgyermekkorban ugyanis a fantázia és a valóság még természetes módon összemosódik, és csak 6-7 éves kor körül alakul ki a fantázia-mese-valóság közti éles határvonal. A szakember azt is kiemeli, hogy a fantáziavilágba merülés a gyermekek és a felnőttek számára is kiváló feszültségcsökkentő hatással bír. Gondoljunk csak bele, milyen megnyugtató, amikor stresszesebbek vagyunk, és lehunyva a szemünket odaképzeljük magunkat például a tengerpartra vagy egy buja erdőbe. Ez is épp olyan fantázia, mint a gyerekek képzeletbeli barátja, csak érettebb verzióban.

Mikor kell aggódni?

A képzeletbeli barátok jelenléte önmagában nem probléma, sőt, egészséges fejlődési jelenség. Azonban ha a gyermek túlzottan elzárkózik a valós kapcsolatoktól, vagy a képzeletbeli barát túl nagy teret foglal el az életében, esetleg szorongást vagy félelmet okoz, akkor szülőként már nem lehet elmenni némán a jelenség mellett.

Alapvetően azt kell eldönteni, hogy ez a képzeletbeli barát milyen szerepet tölt be az életében? Ha rá hivatkozva nem akar barátkozni másokkal, akkor vélhetően valami félelem, elutasítás, kiközösítés vagy más szociális negatív tapasztalat lehet a háttérben – egyfajta védekezésként hozta létre a képzeletbeli barátot. Emellett pedig nem szabad szülőként elmenni. Próbáljuk megsegíteni az elakadásban, felfejteni, hogy mi a valós probléma. Játszunk vele, hiszen egy kisgyerek a játék során képes legjobban verbalizálni a benne zajló nehéz érzéseket. De semmiképp se vegyük el tőle a képzeletbeli barát képét. Ne racionalizáljunk, hagyjuk meg neki a fantáziálást, de emeljük be mellé a realitást.

- hangsúlyozza dr. Makai Gábor, aki azt is hozzáteszi, hogy amennyiben a képzeletbeli barát vagy a létrehozása mögött lévő belső szorongás negatívan kezd hatni a gyerek mindennapjaira – például megváltozik a viselkedése, rosszul alszik –, akkor mindenképp forduljunk szakemberhez.