Ezen az egy dolgon múlik, hogy gyermeked később jó házasságban élhet-e

Nem csak az iskolában vagy a barátoktól, filmekből tanulunk az életről - a szülői nevelés, a családban megélt minták és a közös beszélgetések is alapvetően határozzák meg, hogy miként viszonyulunk később a párkapcsolathoz és az intimitáshoz. Egy életvezetési tanácsadó egyértelműen rámutat: a gyermek és szülő közti nyílt, őszinte kommunikáció a legfontosabb alap a jó házasság felé vezető úton.
Mitzi Bockmann életvezetési tanácsadó a YourTango magazinban, saját szülei példáján keresztül keresi a választ arra, hogy miként hat a gyermek későbbi házasságára az otthon tapasztalt viselkedés és tudatos nevelés. Bockmann szerint a kulcs nem elsősorban az, hogy mit mondunk szülőként, hanem az, miként éljük meg a kapcsolatainkat. Ha a szülők tiszteletet és egészséges határokat mutatnak, akkor ezek a minták fognak rögzülni a gyermekben. Így nemcsak a nevelés alapjait rakják le, hanem megalapozzák a későbbi sikeres házasságot is.
Amikor a szülők nyíltan beszélnek a párkapcsolatukról, az érzelmekről és az intimitásról, akkor a gyermek megtanulja, hogy ezek természetes, egészséges részei az életnek. Ez a párkapcsolati kommunikáció kulcsfontosságú, mivel nemcsak érzelmi biztonságot ad, hanem segít megérteni a másik igényeit, határait és érzéseit is. Fontos, hogy olyan problémával sose terheljük a gyereket, amit nem érthet meg, és ne is tőle várjuk a segítséget. Sose szidjuk neki a másik szülőt, ne teregessük ki az esetleges hűtlenséget, de nem szabad némának maradni a kapcsolati konfliktusokkor. A gyerek ugyanis érzi, ha a két szülő közt feszültség van, ettől pedig elveszítheti a biztonságérzetét, amely alapvető az egészséges fejlődéséhez.
A jó házasság titka nem a tökéletesség, hanem a folyamatos párbeszéd, az egymásra figyelés és a kölcsönös tisztelet. Ezt pedig a szülők tudatosan vagy tudat alatt már otthon átadják a gyerekeknek. A párkapcsolati intimitás nem csak testi, hanem lelki kapcsolódás is, amit a szülő gyerek kapcsolat minősége határoz meg.
Az, hogy a gyermek hogyan tanulja meg a kommunikációt, hogyan éli meg a szülői figyelmet és szeretetet, meghatározza, mennyire lesz képes egészséges párkapcsolatot kialakítani. A nevelés során megtanított tisztelet és figyelem a másik iránt, valamint az intimitásról való őszinte beszélgetések segítenek elkerülni a későbbi párkapcsolati konfliktusokat és erősítik a köteléket.
Nem elég pusztán „jó példát” mutatni, fontos, hogy a gyerekek aktívan részt vegyenek a családi beszélgetésekben, érezzék, hogy kérdezhetnek, és a válaszokban megkapják azt a támogatást, amire szükségük van. Így alakul ki az a párkapcsolati intelligencia, ami egész életükben segíti őket.
Szülőként te vagy az első és legfontosabb minta, aki meghatározza, hogy gyermeked milyen párkapcsolatot fog majd kialakítani felnőttként. Az őszinte, nyílt kommunikáció, a tisztelet és a szeretetteljes nevelés a kulcsa annak, hogy gyermekeid később jó házasságban, egészséges párkapcsolatban élhessenek.
