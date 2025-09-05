A legtöbben feladják a harmadik fázis után...A házasság hat szakasza: Ti most hol tartotok a szerelmeddel?

Egy hosszútávú párkapcsolat rengeteg kihívással és nehézséggel jár együtt. Természetes, ha a társaddal vannak olyan periódusaitok, amikor a rózsaszín felhő lebeg a szemetek előtt, de az a pillanat is eljön, amikor a szürke hétköznapokban kell valahogy, közös erővel boldogulnotok. A pszichológusok szerint a házasság hat szakaszból áll. Ha érdekel, hogy te most melyiknél tartasz a pároddal, akkor olvass tovább!
Pszichológusok kutatásaik során rájöttek, hogy az idő előrehaladtával más-más dinamikák jellemzőek egy-egy párkapcsolatra. Nem éghet mindig ugyanolyan tüzesen egy kapcsolat lángja, mint az elején, és nem lehet egy egyenes vonalként sem elképzelni egy házasságot. Jól ismerjük, hogy kisebb-nagyobb hullámvölgyek tarkíthatnak egy ilyen hosszú távú viszonyt. A pozitív viszont az, hogy mindegyik szakaszban vannak szívet melengető, szép pillanatok, a nehézségek és csalódások mellett. És a jó hír az, hogy azzal, hogy pár évente újra és újra egymást választjátok, igent mondtok a közös jövőre és nem elhagyjátok egymást, azzal közösen fejlődhettek: egymással és egyénileg is. Lássuk, mi az a hat szakasz, amin a pszichológusok szerint − bár némileg eltérő módon, de − az összes házasság keresztülmegy.
1. A felhők felett három méterrel
Ebbe a kezdeti szakaszba tartozol a pároddal, ha még rózsaszín köd borítja mindkettőtök szemét. Örömöt leltek egymásban, ha tehetnétek, sülve-főve együtt lennétek és boldogan kielégítitek egymás vágyait. Még megvan bennetek a kíváncsiság egymás felé, és minden esemény, amin közösen vesztek részt, minden élmény és beszélgetés: új.
Nem véletlenül mondják, hogy ez az együttélés kezdeti, boldog szakasza.
2. A mézeshetek vége
Ha már megérkeztetek a realitásba és a boldog házasság első szakasz lekerült a térképről, akkor érkeztetek el ebbe a fázisba, ahol megváltozik a dinamikátok. Elkezdtek összecsiszolódni és a boldog békeidőknek vége. Hirtelen azok a szokásai, amiket még pár hónapja szerettél, zavarni kezdenek. Magad sem érted miért, de egyre többet kritizálod, észreveszed a hibákat benne. Úgy érzed nem felel meg az elvárásaidnak, ezért csalódsz benne és magadban is, hogy őt választottad örök társadul. Az, hogy szereted és gondoskodsz róla, törődsz vele ezen a ponton néha bizony teherré válik. A legtöbb kapcsolatban ezen a ponton eltávolodnak egymástól a párok. Ha ebben a fázisban vagytok, fontos, hogy érvényesítsétek az akaratotokat, tisztázzátok az igényeiteket, vágyaitokat.
Számos vita, veszekedés fogja próbára tenni a kapcsolatotokat, de gondolj arra, hogy ez egy kaland, amibe ketten vágtatok bele, és ha sikerül gördülékenyen venni az akadályokat, akkor a boldogság vár titeket a célban.
3. Hatalmi harcok és a gyerekek
Haladtok tovább az életnek nevezett útvesztőben, ahol már kicsit csalódtatok, kicsit néha meg is sértődtök, de még mindig igyekeztek visszaállítani a kezdeti szeretetteljes kapcsolatot, többé- kevésbé sikerül is. Az egyre többször feljövő vitáitok középpontjában: a pénz, az intimitás és az együtt töltött idő témái állnak. Ezen a ponton születnek meg általában az első gyerekek, amik még több konfliktushoz vezethetnek. Átalakulnak a szerepek: szerelmem helyett, már csak anyának hív, és ahogy egyre nő a fáradtság, úgy csökkent az intimitás.
Szélsőséges esetekben a házaspárok ezen a ponton kezdenek el belefolyni házasságon kívüli viszonyokba.
Ez a legmélyebb pontja a hullámvölgynek, ezért itt válnak el a legtöbben.
4. A közös célokért mindent
Gratulálunk! Ha eljutottál a negyedik fázisba az azt jelenti, hogy jobbak vagytok a legtöbb házasság nagy részénél, ugyanis sikerült túljutni az eddigi bonyodalmakon és újra közeledtek egymás felé. Lehet, hogy ti is a válás szélére sodródtatok, de vagytok olyan erősek, hogy a közös céljaitokért összefogtok. Ebben a fázisban problémát jelenthet, hogy a gyerek már iskolába vagy oviba megy, az anya visszamegy dolgozni, ami új időbeosztást és szigorúbb tervezést igényel. Ez növeli a stresszt és a nők nagy része úgy érezheti, megszakad a házimunkában, a gyereknevelésben és a munkában. Ha ebben a szakaszban vagytok, észrevehetted, hogy bár hiányzik néhány aspektusa a házasságotoknak, például: romantika, intimitás. Nem beszélitek meg a konfliktusokat, hanem kitaláltok egy közös érdekű nagyobb projektet és arra fókuszáltok: házat építetek, új karrierbe kezdtek, mellékállást végeztek, szépítitek a kertet.
Ezeknek a közös mérföldköveknek az elérése boldogsággal tölt el benneteket és úgy érzitek, jöttök kifelé a hullámvölgyből és megtaláljátok a harmóniát.
5. Magára maradt házaspár
A szülői szerepeitek ismét megváltoznak. Ezúttal kirepülnek a gyerekeitek a családi fészekből és egymásra maradtok. Ahogy ketten lézengtek a nagy családi házban, rájöttök, eltávolodtok a csemetéktől és rádöbbentek, hogy az évek során megváltoztatok és ti is kicsit elhidegültetek egymástól. A ti feladatotok ebben a szakaszban, hogy a kapcsolatotokat felmelegítsétek és rájöjjetek, kik vagytok ti most, ennyi év után. Tegyétek fel egymásnak a kérdéseket, hogy mennyire változtak meg az igényeitek, hogy újraéledhessen a szenvedély köztetek.
Közös célokkal a gyermek elköltözése utáni ürességet is felszámolhatjátok, és a házasságotokat boldogságfokát is fellendíthetitek.
6. Felnőtt, érett házasság
Párkapcsolatotok eljutott az utolsó szakaszba, kiálltátok az összes próbát és akadályt. Itt már egymás elfogadjátok egymást úgy, ahogy van. Nem foglalkoztok sem a múlttal, sem a jövővel, hanem csak a jelenre koncentráltok. Érett párként felelősséget vállaltok a tetteitekért, a boldogságotokért. Kölcsönösség és béke jellemzi ebben a fázisban a házaspárt, de olykor az unalom, az eltérő aktivitási szintek és az egészségügyi gondok még problémát okozhatnak.
Bárhol is tartotok a pároddal, ne feledd, minden kapcsolat más, és ha még nem is látod, hogy éppen felhőtlen a viszonyotok, lehet éppen most fejlődtök közösen a legjobban. Közös célokkal, egymással vállvetve keresztülmehettek ezeken a könnyebb és nehezebb időszakokon a lényeg, hogy mindig megmaradjon köztetek a tisztelet, a szeretet és az akarat, hogy egymással akartok lenni.
