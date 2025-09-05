A legtöbben feladják a harmadik fázis után...A házasság hat szakasza: Ti most hol tartotok a szerelmeddel?

Egy hosszútávú párkapcsolat rengeteg kihívással és nehézséggel jár együtt. Természetes, ha a társaddal vannak olyan periódusaitok, amikor a rózsaszín felhő lebeg a szemetek előtt, de az a pillanat is eljön, amikor a szürke hétköznapokban kell valahogy, közös erővel boldogulnotok. A pszichológusok szerint a házasság hat szakaszból áll. Ha érdekel, hogy te most melyiknél tartasz a pároddal, akkor olvass tovább!

A pszichológusok szerint ez a házasság hat szakasza.

Forrás: Shutterstock

A házasság hat szakasza: ti hol tartotok most a társaddal?

Pszichológusok kutatásaik során rájöttek, hogy az idő előrehaladtával más-más dinamikák jellemzőek egy-egy párkapcsolatra. Nem éghet mindig ugyanolyan tüzesen egy kapcsolat lángja, mint az elején, és nem lehet egy egyenes vonalként sem elképzelni egy házasságot. Jól ismerjük, hogy kisebb-nagyobb hullámvölgyek tarkíthatnak egy ilyen hosszú távú viszonyt. A pozitív viszont az, hogy mindegyik szakaszban vannak szívet melengető, szép pillanatok, a nehézségek és csalódások mellett. És a jó hír az, hogy azzal, hogy pár évente újra és újra egymást választjátok, igent mondtok a közös jövőre és nem elhagyjátok egymást, azzal közösen fejlődhettek: egymással és egyénileg is. Lássuk, mi az a hat szakasz, amin a pszichológusok szerint − bár némileg eltérő módon, de − az összes házasság keresztülmegy.

A házasságok evolúciója:

1. A felhők felett három méterrel

Ebbe a kezdeti szakaszba tartozol a pároddal, ha még rózsaszín köd borítja mindkettőtök szemét. Örömöt leltek egymásban, ha tehetnétek, sülve-főve együtt lennétek és boldogan kielégítitek egymás vágyait. Még megvan bennetek a kíváncsiság egymás felé, és minden esemény, amin közösen vesztek részt, minden élmény és beszélgetés: új.

Nem véletlenül mondják, hogy ez az együttélés kezdeti, boldog szakasza.

A kezdeti boldog szakaszt egy nehezebb időszak követi.

Forrás: Shutterstock

2. A mézeshetek vége

Ha már megérkeztetek a realitásba és a boldog házasság első szakasz lekerült a térképről, akkor érkeztetek el ebbe a fázisba, ahol megváltozik a dinamikátok. Elkezdtek összecsiszolódni és a boldog békeidőknek vége. Hirtelen azok a szokásai, amiket még pár hónapja szerettél, zavarni kezdenek. Magad sem érted miért, de egyre többet kritizálod, észreveszed a hibákat benne. Úgy érzed nem felel meg az elvárásaidnak, ezért csalódsz benne és magadban is, hogy őt választottad örök társadul. Az, hogy szereted és gondoskodsz róla, törődsz vele ezen a ponton néha bizony teherré válik. A legtöbb kapcsolatban ezen a ponton eltávolodnak egymástól a párok. Ha ebben a fázisban vagytok, fontos, hogy érvényesítsétek az akaratotokat, tisztázzátok az igényeiteket, vágyaitokat.

Számos vita, veszekedés fogja próbára tenni a kapcsolatotokat, de gondolj arra, hogy ez egy kaland, amibe ketten vágtatok bele, és ha sikerül gördülékenyen venni az akadályokat, akkor a boldogság vár titeket a célban.

3. Hatalmi harcok és a gyerekek

Haladtok tovább az életnek nevezett útvesztőben, ahol már kicsit csalódtatok, kicsit néha meg is sértődtök, de még mindig igyekeztek visszaállítani a kezdeti szeretetteljes kapcsolatot, többé- kevésbé sikerül is. Az egyre többször feljövő vitáitok középpontjában: a pénz, az intimitás és az együtt töltött idő témái állnak. Ezen a ponton születnek meg általában az első gyerekek, amik még több konfliktushoz vezethetnek. Átalakulnak a szerepek: szerelmem helyett, már csak anyának hív, és ahogy egyre nő a fáradtság, úgy csökkent az intimitás.

Szélsőséges esetekben a házaspárok ezen a ponton kezdenek el belefolyni házasságon kívüli viszonyokba.

Ez a legmélyebb pontja a hullámvölgynek, ezért itt válnak el a legtöbben.