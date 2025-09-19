Minidiktátor-szelídítő: 5 mondat, amivel lefegyverezheted a hisztis gyereked

Tarts velünk és iratkozz be a hisztis gyerek-szelídítő kurzusunkra, ami végén nem csupán az idegrendszered, de a dühös sarjad morcos pofija is azonnal kisimul.

A hisztis gyerek is kezelhető, csak okosan kell hozzáállni.

Forrás: Shutterstock

5 bevált mondat hisztis gyerek ellen

A gyereknevelésnek megvannak a maga kihívásai és az összes közül az egyik legembertpróbálóbb a teljesen indokolatlan hisztik kezelése, amikor vagy csak értetlenül állunk a magát földhöz vágó gyerekünk láttán, vagy kijövünk a sodrunkból és mi is megmutatjuk a fogunk fehérjét. Nem szeretnénk pálcát törni senki felett, hisz tökéletesen érthető, ha az ötödik dráma után már te is elveszted a türelmed, de engedd, hogy kicsit segítsünk a válságkezelésben Reem Raouda gyermekpszichológus tanácsaival. Raouda a pályafutása során több, mint 200 szülő-gyermek kapcsolatot tanulmányozott, így tökéletes rálátása van a nehezen kezelhető helyzetekre.

A CNBC-nek adott interjújában elárulta, hogy a kulcs a hosszútávú együttműködés kialakításában rejlik és hogy a gyerek azt érezze, hogy bízhat a szülőjében, aki meghallgatja és hallja is őt.

Bár sok szülő számára a fenyegetés és a kiabálás az ösztönös reakció, a legtöbb esetben sokkal célravezetőbb, ha higgadtan reagálunk és bevetjük azokat a varázsmondatokat, amik valóban működnek. Mutatjuk, mik ezek!

1. Itt vagyok és megértem, hogy ez zavar.

Tegyük fel, hogy a gyermeked sikítófrászt kap azért, mert összedőlt az építőkockája, vagy kitört a babája lába. A legrosszabb, amit tehetsz egy ilyen esetben, hogy azt mondod neki, hogy túlreagálja a helyzetet, ugyanis a kicsik még nem tudják úgy szabályozni az érzelmeiket, mint a felnőttek és az idegrendszerük ilyenkor egy menekülési és harci állapotba kerül. Ha biztosítod, hogy megérted a problémáját, nem sarkallod arra, hogy elfojtsa az érzelmeit, ezáltal könnyebben birkózik meg a problémájával és kevésbé fogja tragikusnak látni a helyzetet.

2. Segítek kitalálni, hogy mi legyen

Naponta felmerülő probléma, hogy a gyerekek nem pakolnak el maguk után, ennek köszönhetően pedig úgy néz ki a szobájuk, mintha atomtámadás érte volna. Ha ilyenkor veszekedni és parancsolgatni kezdesz, a csemetéd automatikusan dacos lesz és megmakacsolja magát. Ehelyett próbálj meg segíteni neki a probléma megoldásában: találd ki együtt vele, hogy mi legyen az első lépés annak érdekében, hogy rend legyen és inkább több, apró feladattal lásd el, aminek jobban látja a kicsi is a végét, ezáltal nem tűnik olyan megoldhatatlannak a helyzet.