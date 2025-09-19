Minidiktátor-szelídítő: 5 mondat, amivel lefegyverezheted a hisztis gyereked

Tarts velünk és iratkozz be a hisztis gyerek-szelídítő kurzusunkra, ami végén nem csupán az idegrendszered, de a dühös sarjad morcos pofija is azonnal kisimul.
A gyereknevelésnek megvannak a maga kihívásai és az összes közül az egyik legembertpróbálóbb a teljesen indokolatlan hisztik kezelése, amikor vagy csak értetlenül állunk a magát földhöz vágó gyerekünk láttán, vagy kijövünk a sodrunkból és mi is megmutatjuk a fogunk fehérjét. Nem szeretnénk pálcát törni senki felett, hisz tökéletesen érthető, ha az ötödik dráma után már te is elveszted a türelmed, de engedd, hogy kicsit segítsünk a válságkezelésben Reem Raouda gyermekpszichológus tanácsaival. Raouda a pályafutása során több, mint 200 szülő-gyermek kapcsolatot tanulmányozott, így tökéletes rálátása van a nehezen kezelhető helyzetekre.
A CNBC-nek adott interjújában elárulta, hogy a kulcs a hosszútávú együttműködés kialakításában rejlik és hogy a gyerek azt érezze, hogy bízhat a szülőjében, aki meghallgatja és hallja is őt.
Bár sok szülő számára a fenyegetés és a kiabálás az ösztönös reakció, a legtöbb esetben sokkal célravezetőbb, ha higgadtan reagálunk és bevetjük azokat a varázsmondatokat, amik valóban működnek. Mutatjuk, mik ezek!
Tegyük fel, hogy a gyermeked sikítófrászt kap azért, mert összedőlt az építőkockája, vagy kitört a babája lába. A legrosszabb, amit tehetsz egy ilyen esetben, hogy azt mondod neki, hogy túlreagálja a helyzetet, ugyanis a kicsik még nem tudják úgy szabályozni az érzelmeiket, mint a felnőttek és az idegrendszerük ilyenkor egy menekülési és harci állapotba kerül. Ha biztosítod, hogy megérted a problémáját, nem sarkallod arra, hogy elfojtsa az érzelmeit, ezáltal könnyebben birkózik meg a problémájával és kevésbé fogja tragikusnak látni a helyzetet.
Naponta felmerülő probléma, hogy a gyerekek nem pakolnak el maguk után, ennek köszönhetően pedig úgy néz ki a szobájuk, mintha atomtámadás érte volna. Ha ilyenkor veszekedni és parancsolgatni kezdesz, a csemetéd automatikusan dacos lesz és megmakacsolja magát. Ehelyett próbálj meg segíteni neki a probléma megoldásában: találd ki együtt vele, hogy mi legyen az első lépés annak érdekében, hogy rend legyen és inkább több, apró feladattal lásd el, aminek jobban látja a kicsi is a végét, ezáltal nem tűnik olyan megoldhatatlannak a helyzet.
A csemetéd a semmiből közli, hogy nem hajlandó játszani a testvérével, neked pedig az első ösztönös reakciód, hogy kiabálni kezdesz, mert unod már az állandó viszályt a gyerekek között? Akkor valószínűleg tapasztaltad már, hogy ez az út sehová nem vezet: a szülő-gyerek kapcsolat egyik legfontosabb eleme ugyanis a bizalom és a tudat, hogy bármi történik, az anyukád vagy az apukád meghallgat téged. A dackorszak alatt különösen jellemző a testvérek közötti vita, ezeket pedig úgy kezelheted a legjobban, ha meghallgatod a gyereked és hagyod, hogy kiöntse neked a kis lelkét.
Ha a gyereked ideges, amiért mondjuk nem sikerül neki a házi feladat, fontos, hogy biztosítsd arról, hogy megérted a csalódottságát és hogy az ő oldalán állsz és nem kell harcolnia veled. Ezáltal nem egy leküzdendő ellenfélként tekint rád, hanem egy lehetőségre, ami segíthet neki megbirkóznia a problémáival.
Sok iskolás követi el azt a hibát, hogy eltitkolják a rossz jegyeket, mert félnek a szülő haragjától. Ha pedig rosszul teljesítenek, könnyen érezhetik azt, hogy már nem szereti őket a szülő és értéktelenné válnak. Ezzel a mondattal azonban biztosíthatod őket, hogy a szereteted nem teljesítmény kérdése, hanem feltétlen és örök, bármi is történjék. Ezáltal nyitottabbak és őszintébbek lesznek veled, nem utolsó sorban pedig sokkal inkább biztonságban érzik magukat veled és megtanulják, hogy nem miattad kell jól teljesíteniük, hanem maguk miatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.