5 természetes szokás, ami miatt a többi anya azt érezteti veled, hogy rossz szülő vagy

Manapság teljesen természetes dolgokért is simán rásütik az emberre a levakarhatatlan, rossz szülő pecsétet.

Bárhogyan is neveled a gyermeked, mindig lesz valaki, aki szerint rossz szülő vagy.

Forrás: Shutterstock

Rossz szülő vagy a többi anya szerint, ha ezt az 5 dolgot csinálod

Szülőként szinte minden áldott nap azt érezzük, hogy a többi anya ítélkezik felettünk: azért, amilyen uzsonnát visz a gyermekünk az iskolába, amiatt, hogy milyen különórákra jár, vagy csupán amiatt, amilyen ruhákba öltöztetjük. A legrosszabb pedig az egészben az, hogy valószínűleg ezt joggal érezzük: az emberi lény egyik legalapvetőbb tulajdonsága, hogy úgy érezzük, mindig, mindent jobban tudunk a másiknál, ha pedig ne adj isten elolvastunk két könyvet is a gyereknevelésről, akkor már automatikusan szakembernek érezzük magunkat.

Pedig ha valamire nincs szükség eközben az egyébként is megterhelő folyamatban, az az ítélkezés és a másik leszólása. Főleg, ha olyan teljesen természetes apróságok miatt kritizálunk másokat, amiket minden bizonnyal már mi is elkövettünk.

Egy amerikai kutatásban 2000 főből 30 százalék nyilatkozott úgy, hogy már érezte azt, hogy a többi szülő lenézi őt a gyermeke étrendje, vagy a gyermeknevelési elvei miatt és a helyzet sajnos itthon sem jobb.

1. Az étkezés

Onnantól kezdve, hogy döntést hoztál a szoptatás vagy tápszer kérdéskörről, a szülőtársaid folyamatosan ítélkeznek a gyermeked étkeztetése felett. Bármit csinálsz, mindig lesz valaki, aki nem ért egyet és aki jobban csinálja. Pedig senkinek nem származott még semmi hátránya abból, hogy alkalomadtán makarónit, vagy sajtburgert ebédelt, vagy esetleg megivott egy dobozos üdítőt. A kulcs: ne akarj megfelelni, úgyis lehetetlen, csak próbáld a tőled telhető legjobbat megadni a gyerekednek.

2. Az alvási szokások

Akár arról van szó, hogy hagyod, hogy a gyereked álomba sírja magát és megtanuljon egyedül elaludni, akár arról, hogy a hétéves kislányod néha veled alszik, biztos, hogy valakinek meg lesz a véleménye arról, ahogy csinálod. Pedig ebben a kérdéskörben még a szakértők is sokat vitáznak egymással, így a legjobb, ha az ösztöneidre hallgatsz és azt a megoldást választod, amihez konzekvensen tartani tudod magad.