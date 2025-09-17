5 természetes szokás, ami miatt a többi anya azt érezteti veled, hogy rossz szülő vagy

Manapság teljesen természetes dolgokért is simán rásütik az emberre a levakarhatatlan, rossz szülő pecsétet.
Szülőként szinte minden áldott nap azt érezzük, hogy a többi anya ítélkezik felettünk: azért, amilyen uzsonnát visz a gyermekünk az iskolába, amiatt, hogy milyen különórákra jár, vagy csupán amiatt, amilyen ruhákba öltöztetjük. A legrosszabb pedig az egészben az, hogy valószínűleg ezt joggal érezzük: az emberi lény egyik legalapvetőbb tulajdonsága, hogy úgy érezzük, mindig, mindent jobban tudunk a másiknál, ha pedig ne adj isten elolvastunk két könyvet is a gyereknevelésről, akkor már automatikusan szakembernek érezzük magunkat.
Pedig ha valamire nincs szükség eközben az egyébként is megterhelő folyamatban, az az ítélkezés és a másik leszólása. Főleg, ha olyan teljesen természetes apróságok miatt kritizálunk másokat, amiket minden bizonnyal már mi is elkövettünk.
Egy amerikai kutatásban 2000 főből 30 százalék nyilatkozott úgy, hogy már érezte azt, hogy a többi szülő lenézi őt a gyermeke étrendje, vagy a gyermeknevelési elvei miatt és a helyzet sajnos itthon sem jobb.
Onnantól kezdve, hogy döntést hoztál a szoptatás vagy tápszer kérdéskörről, a szülőtársaid folyamatosan ítélkeznek a gyermeked étkeztetése felett. Bármit csinálsz, mindig lesz valaki, aki nem ért egyet és aki jobban csinálja. Pedig senkinek nem származott még semmi hátránya abból, hogy alkalomadtán makarónit, vagy sajtburgert ebédelt, vagy esetleg megivott egy dobozos üdítőt. A kulcs: ne akarj megfelelni, úgyis lehetetlen, csak próbáld a tőled telhető legjobbat megadni a gyerekednek.
Akár arról van szó, hogy hagyod, hogy a gyereked álomba sírja magát és megtanuljon egyedül elaludni, akár arról, hogy a hétéves kislányod néha veled alszik, biztos, hogy valakinek meg lesz a véleménye arról, ahogy csinálod. Pedig ebben a kérdéskörben még a szakértők is sokat vitáznak egymással, így a legjobb, ha az ösztöneidre hallgatsz és azt a megoldást választod, amihez konzekvensen tartani tudod magad.
Itt határozottan két részre oszlanak az anyák: vannak, akik imádják, ha a gyermekük mindig úgy néz ki, mintha skatulyából húzták volna ki és cuki kis mini felnőttnek öltöztetik őket, míg mások inkább hagyják, hogy a kicsi magára rángassa az összes pónis-szivárványos-Bogyó és Babócás giccset, a lényeg, hogy érezze magát jól abban, amit visel. A said beige child mára már fogalommá vált és a két tábor úgy üldözi a másikat, mintha egy verseny lenne a gyerekek öltöztetése. Nem tisztünk pálcát törni senki felett és döntést sem szeretnénk hozni, a lényeg, hogy a gyerek és a szülő legyen elégedett, nem pedig a szomszéd.
Vannak gyerekek, akik akkor boldogok, ha minél több mindent kipróbálhatnak, míg mások jobban szeretnek suli után hazamenni és lazítani, vagy a kortársaikkal időt tölteni. Ezzel nincs is gond, a probléma azokkal a szülőkkel van, akik azzal vágnak fel, hogy a négyéves csemetéjük 5 nyelven beszél és fejből idézi Descartes-ot.
Ha túl kedves vagy a gyermekeddel, elkényezteted, ha túl szigorú, akkor rideg és távolságtartó vagy és egészen biztosan bűnözőt nevelsz. Pedig az, amit egy másik ember lát, csak egy kiragadott pillanat a hétköznapjaitokból és ez alapján egyáltalán nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. A szuper haszontalan tanácsunk az, hogy úgy neveld a gyerekedet, ahogy te azt jónak látod és ne érdekeljen, mit gondolnak mások, hiszen a szülői lét anélkül is kellőképpen megterhelő lehet.
