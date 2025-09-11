Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 11., csütörtök Teodóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyereknevelés

Hihetetlen, de a gyermeked kedvenc játéka elárulja, milyen felnőtt lesz belőle

Shutterstock - New Africa
gyereknevelés játék család
Nagy Kata
2025.09.11.
A kisgyerekek komplex kis lények és olykor nehéz megfejteni őket két cuki gügyögés és egy borsófőzelék okozta hisztiroham közepette. A szakértők szerint azonban van egy módszer, ami bombabiztosan elárulja, milyen személyiséggel rendelkezik, csupán a kedvenc játékát kell megfigyelned hozzá.

Legyen szó babáról, kirakósról vagy építőjátékról – a gyerekjátékok árulkodóbbak, mint gondolnád! 

A gyermeked kedvenc játéka
A gyermeked kedvenc játéka alapján fontos következtetéseket vonhatsz le. 
Forrás: Shutterstock

Ezt árulja el a gyerekedről a kedvenc játéka 

Lehet, már nem emlékszel az óvodai jeledre, vagy arra, hogy milyen verset szavaltál az iskolai ünnepségeken, de az 100%, hogy a gyerekkori kedvenc játékod még mindig olyan élesen él benned, mint annak idején. 

Nem véletlenül: fontos összefüggés van a gyerekkori foglalatosságok és a személyiségjegyek között, ami később meghatározza, hogy milyen felnőtt lesz belőlünk.

Ha a csemetéd rajong a kisautókért, vagy épp minden délután órákat babázik elmélyülten, akkor tarts velünk és less bele egy kicsit a jövőjébe – tanulságos lehet! 

1. Építőjáték

A gyermekpszichológusok szerint azok a csemeték, akik imádnak építőjátékozni és hosszan, kitartóan foglalatoskodnak az elemek összeállításával, felnőttkorban kiemelkedőek lesznek a problémamegoldásban és a kritikus gondolkodásban. Gondolj csak bele: az ilyen játékokhoz rengeteg türelem szükséges, ami a felnőttkorban hatványozottan megtérül, ráadásul a kreativitást, a pontosságot és a koncentrációt is javítja. Ezekből a gyerekekből olyan felnőttek válnak, akik nem riadnak meg a kihívásoktól és bármilyen feladaton átrágják magukat. 

2. Puska

Legyen szó vízipisztolyról vagy műanyag revolverekről, azok a gyerekek, akik ezeket a játékokat részesítik előnyben, jellemzően energikusak, bátrak és tettre készek. Akár csapatban, akár egyedül játszik a porontyod, megtanul navigálni, célozni és fontos döntéseket hozni, később pedig határozott, önálló és magabiztos felnőtt válik belőle. 

3. Baba

Elsősorban a lányok körében örvendenek hatalmas népszerűségnek a babák, amik csodásan fejlesztik a szociális készségeket és támogatják az érzelmi fejlődést is. Azok a gyerekek, akik sokat babáznak, jellemzően felelősségteljesek, empatikusak és remek megfigyelők, lévén, hogy a játékaikkal utánozzák a felnőttek viselkedését és a családi interakciókat. Ez a foglalatosság pedig fejleszti az önkifejezést és a finommotoros képességeket.  

4. Kártya 

Kitartó, elkötelezett és pontos felnőtt válik azokból a gyerekekből, akik imádnak kártyákat gyűjteni: ez a hobbi ugyanis olyan emberekre vall, akik élvezik a logikus gondolkodást és remek stratégiai érzékkel rendelkeznek. Mindemellett a kártyajátékok használata javítja a memóriát és a kockázatértékelést és kalandvágyó, kíváncsi természetet eredményez. 

5. Jelmez

Ha a család legkisebb tagja imád beöltözni és új karaktereket magára ölteni, az azt jelenti, hogy fantáziadús, kreatív és remek az alkalmazkodóképessége, ezért nagy valószínűséggel remek kommunikációs készségekkel rendelkező felnőtt válik belőle, aki magas érzelmi intelligenciával rendelkezik. 

Ha erre az egy dologra odafigyelsz, te leszel a legjobb anya

A gyereknevelés legfontosabb kulcsa az, hogy te milyen életet élsz.

Ismeretlen szám: középiskolai botrány – A megrázó dokumentumfilm szakértői szemmel

Egy döbbenetes dokumentumfilm, amely megmutatja, hogy a közösségi média sötét oldala néha nem is a neten, hanem otthon kezdődik. Szakvélemény és szpoileres kritika az Ismeretlen szám: középiskolai botrányról.

Szülőként agyvérzést kapsz tőle, de ha ezt csinálja a gyereked, szinte biztos, hogy sikeres lesz

A visszabeszélés nem a világvége, hanem a gyerek önállóságának szárnypróbálgatása.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu