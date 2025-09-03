Ismeretlen szám: középiskolai botrány – A megrázó dokumentumfilm szakértői szemmel

Vannak olyan dokumentumfilmek, amikről nehéz elhinni, hogy tényleg megtörténtek. Az Ismeretlen szám: középiskolai botrány pontosan ilyen. Egy olyan történetet mesél el, ami annyira szövevényes, szörnyű és abszurd, hogy még egy hollywoodi forgatókönyvíró is azt mondaná: na jó, ezt már senki sem fogja bevenni. Pedig ez most a valóság. És a valóság néha kegyetlenebb, mint bármelyik thriller.

Netflix: Az Ismeretlen szám: középiskolai botrány az egyik legmegrázó dokumentumfilm idén.

Forrás: Netflix

Ismeretlen szám: középiskolai botrány kritika − Netflixen az online bántalmazás

A dokumentumfilm középpontjában egy fiatal lány és egy fiú állnak, akik éveken keresztül kapták a fenyegető, bántó, lelki terrorral teli üzeneteket egy rejtélyes „ismeretlen számról”. Az üzenetek nemcsak zaklatások voltak, hanem folyamatos verbális bántalmazás, amely lassan-lassan mérgezte meg a mindennapjaikat.

A közösség, a barátok, a tanárok mind csak találgatták, ki lehet a háttérben, miközben a támadások szinte szisztematikusan építették le a fiatalokat.

És itt jön a sokkoló fordulat: a zaklató nem más volt, mint a lány saját édesanyja.

Igen, jól olvasod. Egy anya, aki évekig álnéven, különböző profilok mögé bújva, telefonról telefonra váltva, a legkegyetlenebb üzenetekkel terrorizálta a saját gyerekét és annak barátját. A valóság felfoghatatlan. Számomra, és valószínűleg minden néző számára teljesen elképzelhetetlen az ilyesfajta verbális bántalmazás, főleg ha az a saját szülőtől érkezik. Hogy juthat el idáig valaki? Egy szülő feladata az lenne, hogy biztonságot, szeretetet és támogatást nyújtson, nem pedig az, hogy a gyereke legmélyebb sebeit okozza újra és újra.

A film során egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a lány anyja nem egyszerűen egy „szigorú” vagy „túlzottan kontrolláló” szülő volt, hanem valami sokkal sötétebb játszódott le benne. Az évekig tartó zaklatás pszichológiai mértéke szinte felfoghatatlan. Minden egyes üzenet egy újabb kés a gyerek szívébe.

A két fiatalt teljesen megtörte az eset. Éveken át zaklatták őket.

Forrás: Netflix

Őszintén, miközben néztem, visszajöttek az emlékek a saját gyerekkoromból is. Bár engem „csak” az osztálytársaim bántalmaztak az online felületeken - főleg a kinézetemmel kapcsolatban -, de már az is mély nyomot hagyott bennem. El sem tudom képzelni, milyen lehet, ha az az ember, akitől a legtöbb szeretetet várod, fordul ellened.