Ismeretlen szám: középiskolai botrány – A megrázó dokumentumfilm szakértői szemmel

Vannak olyan dokumentumfilmek, amikről nehéz elhinni, hogy tényleg megtörténtek. Az Ismeretlen szám: középiskolai botrány pontosan ilyen. Egy olyan történetet mesél el, ami annyira szövevényes, szörnyű és abszurd, hogy még egy hollywoodi forgatókönyvíró is azt mondaná: na jó, ezt már senki sem fogja bevenni. Pedig ez most a valóság. És a valóság néha kegyetlenebb, mint bármelyik thriller.
A dokumentumfilm középpontjában egy fiatal lány és egy fiú állnak, akik éveken keresztül kapták a fenyegető, bántó, lelki terrorral teli üzeneteket egy rejtélyes „ismeretlen számról”. Az üzenetek nemcsak zaklatások voltak, hanem folyamatos verbális bántalmazás, amely lassan-lassan mérgezte meg a mindennapjaikat.
A közösség, a barátok, a tanárok mind csak találgatták, ki lehet a háttérben, miközben a támadások szinte szisztematikusan építették le a fiatalokat.
És itt jön a sokkoló fordulat: a zaklató nem más volt, mint a lány saját édesanyja.
Igen, jól olvasod. Egy anya, aki évekig álnéven, különböző profilok mögé bújva, telefonról telefonra váltva, a legkegyetlenebb üzenetekkel terrorizálta a saját gyerekét és annak barátját. A valóság felfoghatatlan. Számomra, és valószínűleg minden néző számára teljesen elképzelhetetlen az ilyesfajta verbális bántalmazás, főleg ha az a saját szülőtől érkezik. Hogy juthat el idáig valaki? Egy szülő feladata az lenne, hogy biztonságot, szeretetet és támogatást nyújtson, nem pedig az, hogy a gyereke legmélyebb sebeit okozza újra és újra.
A film során egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a lány anyja nem egyszerűen egy „szigorú” vagy „túlzottan kontrolláló” szülő volt, hanem valami sokkal sötétebb játszódott le benne. Az évekig tartó zaklatás pszichológiai mértéke szinte felfoghatatlan. Minden egyes üzenet egy újabb kés a gyerek szívébe.
Őszintén, miközben néztem, visszajöttek az emlékek a saját gyerekkoromból is. Bár engem „csak” az osztálytársaim bántalmaztak az online felületeken - főleg a kinézetemmel kapcsolatban -, de már az is mély nyomot hagyott bennem. El sem tudom képzelni, milyen lehet, ha az az ember, akitől a legtöbb szeretetet várod, fordul ellened.
Hogy megértsük, mi állhat egy ilyen döbbenetes történet hátterében, Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettem a témában. Ő így magyarázta az anya viselkedését:
„Az ilyen szülői viselkedés egyértelműen kóros elmeállapotot jelent. Valószínű, hogy a gyerekkorból hozott traumák, feldolgozatlan frusztrációk állnak a háttérben. Ez azonban természetesen semmiképp sem mentség. Patológiás személyiségről beszélünk, amikor a szülő a saját gyermekébe lát bele valamit, ami benne ellenérzést vált ki, és ezen keresztül vezeti le a feszültségét. A gyermek ilyenkor sajnos csak egy eszköz.”
Makai hozzátette azt is, hogy a gyerek szemszögéből gyakran érthetetlen, miért nem érez haragot a szülője iránt. Ez ugyanis egyfajta védelmi mechanizmus.
„A gyerek sokszor azért nem haragszik az anyjára, mert így időt nyer. Ez egy pszichés önvédelem: a pozitív emlékek ideig-óráig elnyomják a negatív tapasztalatokat. Belül viszont a feldolgozás lassan elkezdődik, és a trauma ott marad, csak később tör felszínre.”
Nem csupán azért, mert egy anya volt a zaklató. Hanem mert mind találkozunk a közösségi média árnyoldalával. A legtöbbünk kapott már bántó kommentet vagy gúnyos megjegyzést.
Ez a film viszont bemutatja, hogy amikor a bántás a legbelsőbb körből, a családból jön, akkor az sokszorosan pusztító. Az Ismeretlen szám: középiskolai botrány nem könnyű néznivaló, de fontos. Fontos, mert felráz, mert elgondolkodtat, és mert rámutat arra, hogy a mentális bántalmazás is ugyanolyan valóságos, ugyanolyan romboló, mint a fizikai. És mert felveti a kérdést:
Vajon mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy felismerjük, ha valaki mellettünk hasonló helyzetben van?
A történet nem csak a két gyerekről szól, hanem mindannyiunkról. Rólunk, akik görgetjük a hírfolyamot, és néha túl későn vesszük észre, hogy a képernyő mögött valaki csendben darabokra hullik.
Az Ismeretlen szám: középiskolai botrány nem hibátlan , de olyan erős, olyan megrázó és annyira szükséges, hogy muszáj látni. Nem szórakoztatni akar, hanem felrázni és ebben zseniálisan teljesít.
