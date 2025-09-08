Szülőként agyvérzést kapsz tőle, de ha ezt csinálja a gyereked, szinte biztos, hogy sikeres lesz

„Nem!” – a legidegesítőbb szó, amit valójában imádnod kéne. A gyereknevelés egyik örökzöld témája, hogy a lurkók visszabeszélnek. Lehet szó egy dacos kétévesről, egy mindennel ellenkező kisiskolásról vagy egy szabályokat feszegető kamaszról, szülőként ez nyilván bosszantó. A szemtelenség mögött azonban a szakértők szerint nemcsak normális, hanem kifejezetten egészséges, és a jövőre nézve sokat ígérő viselkedésminta húzódik meg.

A gyereknevelés egyik nehéz része elfogadni, hogy a visszabeszélés nem ellenünk irányul.

Forrás: Shutterstock

Újragondolt gyereknevelés

Kelly M. Flanagan pszichológus szerint az, aki nem tud nemet mondani, és nem képes határokat húzni, felnőttként könnyen elveszhet, sokat fog szenvedni. Tehát, amikor a gyerek visszabeszél, valójában a saját belső határait próbálgatja, és azt tanulja meg, hogyan gyakoroljon kontrollt a saját élete felett. Magyarán: rajtad gyakorolja a „nem”-et, hogy majd a rossz társaságra vagy egy manipulatív főnökre is legyen ereje nemet mondani, és sikeres felnőttként élhessen.

A „visszabeszélés” maga az edzőpálya az élethez

Joseph P. Allen pszichológus professzor úgy fogalmazott, hogy a viták a szülő és a gyerek között nem nyűg, hanem kritikus gyakorlótér. Ha most megtanul veled tárgyalni, akkor később nem fog vakon engedelmeskedni egy másik gyereknek vagy felnőttnek, aki rossz irányba terelné.

Persze, amikor a kamaszod fél órán át győzköd, miért nem kéne elmosogatnia, te legszívesebben csak rávágnád: „Mert én azt mondtam!”. Csakhogy a nevelés itt nem arról szól, hogy ki az erősebb, hanem arról, hogy megtanítsd: lehet vitatkozni, de tisztelettel, érvekkel és következményekkel számolva. Így válik a gyerekből olyan felnőtt, aki tud küzdeni a saját érdekeiért – de közben nem tapos át másokon.

Kérsz valamit, ő meg tojik a fejedre vagy épp visszabeszél, Nyugi, jó okkal teszi!

Forrás: Shutterstock

Nem rólad szól, hanem róla

Itt jön a feketeleves: a gyerek nem a te kicsi másolatod. Nem a tekintélyedet támadja, hanem a saját identitását építi. Amikor azt érzed, hogy szülőként elveszíted a kontrollt, jusson eszedbe: valójában soha nem is volt teljes kontrollod. A gyerekek a saját útjukat járják, és a visszabeszélés csak annak a jele, hogy ezt az utat most kezdik kikövezni.