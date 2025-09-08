Szülőként agyvérzést kapsz tőle, de ha ezt csinálja a gyereked, szinte biztos, hogy sikeres lesz

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.08.
Amikor a gyerek visszabeszél, a szülők egyik fele személyes támadásnak veszi, a másik fele pedig próbálja mély levegőt véve túlélni a pillanatot. Pedig ez a szemtelennek tűnő viselkedés sokszor az egyik legjobb jele annak, hogy a csemetéből talpraesett, sikeres felnőtt válik. Változtasd meg a gyereknevelési elveidet!

„Nem!” – a legidegesítőbb szó, amit valójában imádnod kéne. A gyereknevelés egyik örökzöld témája, hogy a lurkók visszabeszélnek. Lehet szó egy dacos kétévesről, egy mindennel ellenkező kisiskolásról vagy egy szabályokat feszegető kamaszról, szülőként ez nyilván bosszantó. A szemtelenség mögött azonban a szakértők szerint nemcsak normális, hanem kifejezetten egészséges, és a jövőre nézve sokat ígérő viselkedésminta húzódik meg.

Újragondolt gyereknevelés

Kelly M. Flanagan pszichológus szerint az, aki nem tud nemet mondani, és nem képes határokat húzni, felnőttként könnyen elveszhet, sokat fog szenvedni. Tehát, amikor a gyerek visszabeszél, valójában a saját belső határait próbálgatja, és azt tanulja meg, hogyan gyakoroljon kontrollt a saját élete felett. Magyarán: rajtad gyakorolja a „nem”-et, hogy majd a rossz társaságra vagy egy manipulatív főnökre is legyen ereje nemet mondani, és sikeres felnőttként élhessen.

A „visszabeszélés” maga az edzőpálya az élethez

Joseph P. Allen pszichológus professzor úgy fogalmazott, hogy a viták a szülő és a gyerek között nem nyűg, hanem kritikus gyakorlótér. Ha most megtanul veled tárgyalni, akkor később nem fog vakon engedelmeskedni egy másik gyereknek vagy felnőttnek, aki rossz irányba terelné.

Persze, amikor a kamaszod fél órán át győzköd, miért nem kéne elmosogatnia, te legszívesebben csak rávágnád: „Mert én azt mondtam!”. Csakhogy a nevelés itt nem arról szól, hogy ki az erősebb, hanem arról, hogy megtanítsd: lehet vitatkozni, de tisztelettel, érvekkel és következményekkel számolva. Így válik a gyerekből olyan felnőtt, aki tud küzdeni a saját érdekeiért – de közben nem tapos át másokon.

Nem rólad szól, hanem róla

Itt jön a feketeleves: a gyerek nem a te kicsi másolatod. Nem a tekintélyedet támadja, hanem a saját identitását építi. Amikor azt érzed, hogy szülőként elveszíted a kontrollt, jusson eszedbe: valójában soha nem is volt teljes kontrollod. A gyerekek a saját útjukat járják, és a visszabeszélés csak annak a jele, hogy ezt az utat most kezdik kikövezni.

Az egészséges gyereknevelés nem arról szól, hogy elhallgattatod a csemetét, hanem hogy megtanítod neki, miként mondhatja el a véleményét tisztelettel. Ez a képesség később abban segíti, hogy nemet mondjon a drogokra, hogy ne sodródjon bele egy veszélyes kapcsolatba, vagy hogy merjen kérni fizetésemelést a munkahelyén.

Hogyan maradj talpon, amikor visszabeszél a gyerek?

  • Ne vedd személyes sértésnek: ez csak róla szól.
  • Mutass példát.: ha te tisztelettel beszélsz vele, azt tanulja meg ő is.
  • Állíts fel határokat: nem az a lényeg, hogy visszaszól, hanem hogy hogyan.
  • Légy következetes: a gyerek érzi, ha elbizonytalanodsz.

És a legfontosabb: gondolj arra, hogy minden egyes idegtépő vita közelebb viszi ahhoz, hogy felnőttként erős, önálló és sikeres legyen.

Szóval legközelebb, amikor a gyerek visszabeszél, ne csak a szemtelen kölyköt lásd benne, aki felhúzza a vérnyomásodat. Lásd azt a sikeres felnőttet is, aki képes lesz kiállni magáért, nemet mondani, és a saját útját járni. Mert a gyereknevelés nem arról szól, hogy mindig csend legyen – hanem hogy megtanítsd, hogyan lehet okosan hangos.

5 jel, hogy akaratlanul is elkényezteted a gyerekedet

Nem kell aranykanalat adnod a gyerek kezébe ahhoz, hogy elkényeztesd. Néha épp a szabályok hiánya az, ami bumerángként visszaüt.

Egy tanárnő kitálalt: ezeket sose engedd meg a gyerekednek

Iskolakezdés előtt érdemes átgondolnod, milyen szabályokat hozol otthon, mert egy tanár szerint ezen múlik minden.

A tinédzser dühének 10 lehetséges oka: nem rád haragszik a gyerek és nem is a világra

A tindzserkor intenzív haragja a legváratlanabb pillanatokban csap le a szülőre, akinek más választása nincs, minthogy elviseli és empátiával közelít a tizenéves gyereke felé.

 

 

