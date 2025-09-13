Ha ezt az 5 dolgot csinálod a közösségimédia-felületeiden, az ismerőseid fele nagy valószínűséggel már nem is követ téged

A közösségi média térhódításával olyan emberek is szabadon kifejezhetik magukat, akiket legszívesebben örökre eltiltanánk a klaviatúrától. Nézzük, melyek azok a szokások, amivel a legtöbb embert ki lehetne kergetni a világból.

A közösségi média használatnak megvannak az íratlan szabályai.

5 szokás a közösségi média felületein, amit jobb, ha azonnal elfelejtesz

Az internet egy varázslatos hely, ahol egyszerre tarthatjuk a kapcsolatot távoli ismerőseinkkel, nézhetünk vicces macskás videókat és tanulhatunk meg alapszinten mandarinul. Egyszerre csodálatos és idegtépő, hiszen ugyanúgy a szemtanúja lehetsz annak, hogy a középiskolai riválisod durván meghízott és annak is, hogy a kolléganőd már negyedik alkalommal nyaral idén egy egzotikus szigeten, miközben állítólag táppénzen van.

Ez egyfajta love-hate relationship, ugyanis bármennyire is szereted pörgetni a Facebookot szabad perceidben (na jó, óráidban), egyszer csak eljön az a pillanat, amikor sunyi módon megjelenik a közösségi háló legmélyebb bugyraiból az az ember, akinek már a neve látványától is viszketni kezdesz.

Az, aki saját jelentőségének teljes tudatában nélkülözhetetlennek érzi, hogy élete minden egyes fontos(nak vélt) pillanatáról tájékoztassa mind a négyezer embert, akit a virtuális társaságával büntet. Előfordulhat, hogy az ismerőseid körében te vagy az a személy? Derítsük ki!

1. Az ősanya

A gyermekáldás csodálatos és főleg az első gyermek esetén hajlamosak vagyunk úgy megélni, mintha mi lennék az első nő a Földön, aki valaha teherbe esett. Jó esetben ezt az izgatottságot a párunkkal és az anyukánkkal osztjuk meg, rosszabb esetben pedig az egész világgal. Hidd el, viszonylag kevesen kíváncsiak a hétfő reggeli Facebook-görgetés során a félig kifejlődött embriód ultrahangos képére. Sajnáljuk, de ez az igazság.

Az igazi fekete övesek ráadásul itt nem állnak meg: jönnek a melltartós, tütüs terhesfotók, ahol egy hófehér kádban fekszenek rendkívül elégedetten. Ezután közvetlenül a fehér pólós, farmeres, mezítlábas családi fotók, mert hát ki ne lenne kíváncsi egy random ismerős férjének szőrös nagylábujjára.

A sor pedig itt nem áll meg, de nem folytatjuk, ugyanis senkinek sem szeretnénk ötleteket adni.