Ha ezt az 5 dolgot csinálod a közösségimédia-felületeiden, az ismerőseid fele nagy valószínűséggel már nem is követ téged

A közösségi média térhódításával olyan emberek is szabadon kifejezhetik magukat, akiket legszívesebben örökre eltiltanánk a klaviatúrától. Nézzük, melyek azok a szokások, amivel a legtöbb embert ki lehetne kergetni a világból.
Az internet egy varázslatos hely, ahol egyszerre tarthatjuk a kapcsolatot távoli ismerőseinkkel, nézhetünk vicces macskás videókat és tanulhatunk meg alapszinten mandarinul. Egyszerre csodálatos és idegtépő, hiszen ugyanúgy a szemtanúja lehetsz annak, hogy a középiskolai riválisod durván meghízott és annak is, hogy a kolléganőd már negyedik alkalommal nyaral idén egy egzotikus szigeten, miközben állítólag táppénzen van.
Ez egyfajta love-hate relationship, ugyanis bármennyire is szereted pörgetni a Facebookot szabad perceidben (na jó, óráidban), egyszer csak eljön az a pillanat, amikor sunyi módon megjelenik a közösségi háló legmélyebb bugyraiból az az ember, akinek már a neve látványától is viszketni kezdesz.
Az, aki saját jelentőségének teljes tudatában nélkülözhetetlennek érzi, hogy élete minden egyes fontos(nak vélt) pillanatáról tájékoztassa mind a négyezer embert, akit a virtuális társaságával büntet. Előfordulhat, hogy az ismerőseid körében te vagy az a személy? Derítsük ki!
A gyermekáldás csodálatos és főleg az első gyermek esetén hajlamosak vagyunk úgy megélni, mintha mi lennék az első nő a Földön, aki valaha teherbe esett. Jó esetben ezt az izgatottságot a párunkkal és az anyukánkkal osztjuk meg, rosszabb esetben pedig az egész világgal. Hidd el, viszonylag kevesen kíváncsiak a hétfő reggeli Facebook-görgetés során a félig kifejlődött embriód ultrahangos képére. Sajnáljuk, de ez az igazság.
Az igazi fekete övesek ráadásul itt nem állnak meg: jönnek a melltartós, tütüs terhesfotók, ahol egy hófehér kádban fekszenek rendkívül elégedetten. Ezután közvetlenül a fehér pólós, farmeres, mezítlábas családi fotók, mert hát ki ne lenne kíváncsi egy random ismerős férjének szőrös nagylábujjára.
A sor pedig itt nem áll meg, de nem folytatjuk, ugyanis senkinek sem szeretnénk ötleteket adni.
Nem tudjuk, mikor, nem tudjuk miért, de bizonyos felhasználóknál kialakult az a szokás, hogy amikor elveszítenek egy családtagot vagy ismerőst, a profilképüket egy fekete képre cserélik, majd eltűnnek. Az aggódó kommentek pedig özönlenek, az ismerősök tudni szeretnék, hogy mi történt, de nem, ők hallgatásba burkolóznak és élvezik a figyelmet. Csak egy kérdésünk van: miért?
Nem mindenki születik influencernek és hidd el, néha nem baj, ha nem is próbálkozol. Egy szép szelfi rendben van. Egy közös családi kép is teljesen oké.
De ha a posztolást sporttá fejleszted és úgy viselkedsz, mint egy közléskényszeres sztárcsemete, aki nélkülözhetetlennek tartja a heti összes főétkezését megosztani, az nem oké.
Ha te is naponta több képet is posztolsz, akkor hidd el, jó pár ismerősöd rányomott már a követés leállítása gombra.
Teljesen magától értetődő, hogy nem posztolod ki azokat a képeket, amiket a pasid titokban csinált rólad és szerinte vicces, szerinted pedig inkább kiábrándító, hogy éppen félig kilóg a falat a szádból, miközben a Minnie egeres pizsidben ülsz hajpakolással a fejeden.
De ha már csak azért mész el szép éttermekbe, hogy aztán ki tudd posztolni a méregdrága fine dining kompozíciókat „tipikus szerda” felkiáltással, majd lőj egy fotót az új manikűrödről és gyűrűdről a kocsiban, hogy azért a márkajelzés diszkréten bevillanjon a kormányon, az a legtöbb ismerősöd szerint inkább kínos, mint menő.
A közösségimédia-oldalakon mindenkinek van egy olyan ismerőse, aki minden áldott nap nap kirak egy giccses, rózsás képet, amin az összes névnapos ismerősét megjelöli. Milyen meghitt, milyen szívhez szóló, ugye?
Aztán jönnek a személyre szabott karácsonyi és újévi köszöntések és évről évre azt veszed észre, hogy annyiból áll a beszélgetésetek, hogy ő adott napon felköszönt téged, te pedig megköszönöd.
Te pedig csak vered a fejed a falba, hogy miért felejted el mindig kikapcsolni a születésnapod megjelenítését. Félreértés ne essen: kedves, ha gondolnak ránk, de ha az egész átcsap egy kötelező köszöntéslánccá, akkor az már annyira nem cuki, inkább szánalmas.
