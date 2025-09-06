A gyereknevelés az egyik legnehezebb dolog a világon. Mit tegyünk, hogy boldog legyen a gyerekünk, mit tegyünk, hogy felkészítsük az életre, kellőne szigorúak vagyunk-e, vagy éppen túlzásokba esünk a féltésében. Ezzel a témával egész könyveket megtölthetnénk, annyiféle különböző szemlélet és szakszerű vélemény van. Ebben a cikkünkben sem akarjuk feltalálni a gyereknevelés Szent Grálját, csupán bemutatjuk nektek egy elismert terapeuta véleményét, aki összeszedett három olyan mérgező mondatot, amit szinte minden szülő mondd a legkisebb gyerekének, de nem tudja, hogy ezzel menyi kárt okozhat.

3 mérgező mondat, amit a legkisebb gyerekek mindig megkapnak a szüleiktől

Forrás: Shutterstock

Következzék a három mérgező mondat, amit soha ne mondj a legkisebb gyereknek

A PureWow lap számára Dr. Mary Ann Little klinikai szakpszichológus szedte össze azokat a mondatokat és kifejezéseket, amit szinte minden legkisebb gyerek megkap élete során legalább egyszer. Ez azonban hatalmas hatással van a személyiségfejlődésükre. Ha nem vigyáznak a szülők, akkor akár életreszóló hibákat is ejthetnek a gyereknevelés terén:

Mind az elméleti, mind a gyakorlati kutatások alátámasztják, hogy a szülők máshogy nevelik a legidősebb, a középső, és a legkisebb gyereküket is. Ha elakarod kerülni, hogy a legkisebb utódod beleessen a »legfiatalabb gyerek csapdájába«, akkor kerüld el a következő 3 kifejezést.

- kezdte beszámolóját a szakértő.

1. Kisfiam/kislányom megszólítás és állandó utalgatás rá, hogy ő a család legfiatalabb tagja

A probléma ezzel az, hogy a születési sorrend alapján a szülők beskatulyázzák a gyereküket, és egy pejoratív szerepet rendelnek hozzá a családon belül. Ennek hála ő örökre a család legkisebb tagja marad mind lelkileg, mind testileg. Ezzel sajnos tudat alatt azt is sugalljuk neki, hogy neki nincsen akkora felelőssége és kötelessége a családban mint a nagyobb gyerekeknek.

A gyerekben kialakítjuk azt az énképet, hogy ő egy nem megfelelő kompetenciával rendelkező gyerek. Ha viszont ezt erősítjük benne, akkor hibásnak, vagy alulfejlettnek fogja egész életében érezni magát.

- árulta el a szakértő.

2. A mindegy kifejezés gyakori használata

Az közismert tény, hogy általában a legfiatalabb gyerekeket kényeztetik el legkönnyebben a szülők, de van ennek egy másik negatív vonzata is. Sokkal elnézőbbek is velük szemben a szülők, mint az idősebb gyerekekkel. Sokkal gyakrabban rántják meg a vállukat az ősök, és engedik el büntetés nélkül azokat a csibészségeket, amik miatt az idősebb testvérek még lehet, hogy napokra szobafogságot kaptak.

Ne mondd gyakran a mindegy kifejezést a kisgyerekednek. Ne csináld meg helyette a beágyazást, szükség van rá, hogy legyenek határok és elvárások vele szemben, különben kialakul benne egy kép, hogy ő uralkodik otthon, és amikor kikerül a nagy világban, és megtapasztalja a másoktól jövő elvárásokat, akkor össze fog roppanni a nyomás alatt.

3. „Nem nagy ügy".

Mi a probléma ezzel a mondattal? A szülők ezzel azt kockáztatják, hogy nem figyelnek, vagy nem lelkesednek eléggé a gyermekük eredményeiért.

»Nem nagy ügy, a bátyád is megcsinálta! Nem nagy ügy, a tesóid is gyorsan megtanultak úszni.« A kisebbik gyerekek esetén a szülők sokszor az idősebbekhez hasonlítják őket, és ezzel elveszik a fiatalabb sikerélményét. A másod-, harmadszülött nem tud örülni annak, hogy megtanult egy új készséget, mert vele szemben ez elvárás volt, és úgy érezheti, hogy nem örülhet a sikerének, mert azt a testvére már korábban elérte azt.

- tette hozzá a szakértő. Dr. Little szerint a szülők sokszor észrevétlenül kevésbé örülnek a kisebb gyerekeik sikereinek, ha már azt egyszer átélték az első gyerekükkel. Ez viszont hosszú távon azt eredményezheti, hogy a kistestvér a nagyobbikhoz kezdi hasonlítani magát, versenyezni próbál vele, és kisebbrendőségi érzés kezd el urrá lenni rajta.