Az Öngyilkosság megelőzésének világnapja - Milyen jelekből ismerhetjük fel, hogy valakinek segítségre van szüksége?

Szeptember 10. az Öngyilkosság megelőzésének a világnapja, ezért Makai Gábor pszichológus segítségével összegyűjtöttük azokat az árulkodó jeleket, amik azt üzenhetik, hogy valakinek segítségre van szüksége, mert nem tud egyedül megküzdeni a problémáival.

Forrás: Shutterstock

Így ismerhetjük fel, hogy valaki az öngyilkosságot fontolgatja

Mielőtt rátérnénk a leggyakoribb jelekre és arra, hogyan segíthetünk a szeretteinknek megbirkózni a nehézséggel fontos tisztáznunk, hogy azok az emberek, akik öngyilkosságot követnek el, nem a halál után vágyakoznak. Nem szeretnének meghalni, hanem másképp akarnak élni. Olyannyira elviselhetetlenné válik bennük a feszültség, hogy úgy érzik, nincsen hozzá eszközük, hogy kilépjenek a beszűkült tudatállapotukból. Az öngyilkosságot egy hosszú folyamat előzi meg, aminek a következménye a visszafordíthatatlan cselekedet. Nézzük, hogyan ismerheted fel, ha az egyik közeli ismerősöd segítségre szorul.

Jelek, hogy valaki képtelen megbirkózni a nehézségeivel

Árulkodó mondatok

Azoknál az embereknél, akik öngyilkosságot terveznek gyakran megjelenik az „end of life language”, azaz az életvégi mondatok nyelve, ami főleg leértékelő gondolatokból állnak. Ilyen mondatok lehetnek például:

Nincsen rám szükség. Nem sokáig leszek már a terhetekre. Nem okozok többé gondot nektek. Nem érek én annyit, hogy a világon legyek.

Makai Gábor, pszichológus szerit:

Ezekkel a mondatokkal a reménytelenséget és a kilátástalanságot fogalmazzák meg. Sokszor hangsúlyozzák, hogy már nem lesz jobb, csak rosszabb, hiszen úgy érzik, hogy nincsen kiút a helyzetükből és senki nem fog nekik segíteni. Még ha ezek aprónak tűnő, burkolt félmondatok is a halálról, érdemes őket komolyan venni!

Búcsúzás fázisa

Amikor egy személy már kész eldobni az életet, akkor eljön a búcsúzás, lezárás fázisa. Ekkor elérzékenyülve megköszönik barátaiknak, családtagjaiknak, hogy ismerhették egymást. Makai Gábor szerint:



Az idősebbekre az is jellemző mondat lehet ilyenkor, hogy: »Bárcsak vége lenne és nem ébrednék fel holnap.«

Nonverbális jelek

Intő jel lehet a mondatok mellett, hogy végrendeletet írnak a problémákkal küzdő emberek, egyfajta lezárásként. Elajándékozzák a számukra kedves tárgyaikat. Rendezik a soraikat, csakúgy, ahogy például haláluk előtt a krónikus betegek is.

Megnyugvás fázisa

Van egy pont, ahol már nem csak fantáziál valaki az öngyilkosságról, hanem döntött. Ekkor azt láthatják a körülötte lévők, hogy mintha kicserélték volna. Makai Gábor így vélekedik erről:



Amikor döntésre jut valaki, akkor hirtelen úgy tűnik, hogy sokkal jobban lett. Az addig gondterhelt és izolált személy jellemében fordulat következik be, mintha »meggyógyult volna«.

Teljes izoláció

Ekkor már teljesen megközelíthetetlen a személy, aki öngyilkosságot tervez. A pszichológia szaknyelve alapján „láthatatlanná válik”. Először kimarad a munkából, majd lemondja a baráti találkozókat, végül nem lehet elérni sem személyesen, sem a közösségi média felületein.

Semmire nem reagál, mert már elkezdődött a beszűkülés ördögi spirálja, amiből képtelen kitörni. Csak a halálára tud gondolni és a megvalósításra.

Mikor tudunk beavatkozni ilyen esetekben?

Akkor tudunk a legtöbbet segíteni, amikor még a folyamat elején van valaki. A pszichológus véleménye alapján:

Mikor valaki depresszióssá válik, és úgy érzi tehetetlen, nincsen kiút, akkor még visszafordítható a folyamat. Bár ő úgy érzi, nincsen eszköze változtatni, ha valaki korán felismeri ezeket a jeleket még könnyebb segíteni.

Később, amikor már teljesen elveszítette valaki a hitét, hogy megoldást talál és már megszületett benne a döntés, már sokkal kevésbé megszólítható.