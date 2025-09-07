Gyász: elhunyt Koós Boglárka a Budaörsi Latinovits Színház 27 éves színésznője

Egy ország imádkozott Koós Boglárka felépüléséért, miután kedd reggel kómába került az öngyilkossági kísérlete után. A fiatal tehetség a hét elején úgy döntött, hogy kihagyja a színházi próbáját, majd búcsúlevelet hagyott és felakasztotta magát az albérletében. Néhány perccel később egy közeli barátja és kollégája Hartai Petra vágta őt le, majd hívta rá a mentőket - számolt be róla a Bors. Ezután szirénázó mentőautó szállította kórházba a színésznőt, ahol mesterséges kómába helyezték őt, ám végül több napnyi küzdelem után a szervezete feladta a küzdelmet. Társulata a Budaörsi Latinovits Színház vasárnap reggel tudatta a nyilvánossággal, hogy a szeretett kolléganőjük elhunyt.

Elhunyt Koós Boglárka

Fotó: Kunos Attila

Koós Boglárka halála lesújtotta a társulatát

A Budaörsi Latinovits Színház a Facebook-oldalán a profilképét Boglárka fekete-fehér képére változtatta vasárnap reggel, majd egy könnyfakasztó mondattal árulták el, hogy vasárnap reggel elhunyt a kolléganőjük.

Koós Boglárka, köszönjük hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál...

Nyilvánosságra került Koós Boglárka búcsúlevelének tartalma

A Bors korábban arról írt, hogy Koós Boglárka búcsúlevele csupán egy szót tartalmazott:

Elfáradtam.

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központbanvagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órásáldozatsegítővonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.